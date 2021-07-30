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林昀儒激戰球王 醫師讚王者風範：納教養小孩範例教材

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣19歲桌球好手林昀儒在東京奧運四強戰遇上球王樊振東。 特派記者余承翰／東京攝影
台灣19歲桌球好手林昀儒在東京奧運四強戰遇上球王樊振東。 特派記者余承翰／東京攝影

台灣19歲桌球選手林昀儒昨（29）日打出令人激賞的一役，與世界排名第一的大陸選手樊振東激戰到最後一局才分出勝負，雖然落敗但是卻也獲得極高的評價，眾人看好他是台灣桌壇未來的希望，家醫科醫師許書華也在臉書讚賞林昀儒有王者風範。

許書華在臉書開頭寫道「這個孩子心境穩定得很不Drama，卻帶我們看到無限的可能」，她說林昀儒把球王逼到大粒汗、小粒汗皮皮挫，卻只是謙虛地說「堅持打好每顆球」，讓她不禁大讚「這麼樸實無華的道理，卻不見得容易落實參透啊」。

許書華說看林昀儒比賽，每球的來回都質量高得扣人心弦，而冷靜沉穩的態度更讓她稱讚「小小年紀已具王者之風。太勵志！謝謝你」，文末許書華還打趣地說已經將林昀儒納入教養小孩範例教材「你看那個小林哥哥，毫無懼色，非常沉穩內斂喔」。

網友們也在底下留言，紛紛認同許書華的看法，「真的，這才應該寫進教科書」、「教育孩子的範例」、「堅持是一件很不容易的事情！小林同學超棒」、「年輕人的世代，台灣有希望」、「他真的很穩健，雖敗猶榮」、「他的抗壓性之高，令人十分佩服」、「小將的年紀，大將的風範」。

2020東京奧運 中華隊 林昀儒

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