降2級警戒不想成破口 逾6成休閒農場暫緩開放營業項目

新冠肺炎疫情將為二級，但休閒農場呈顯緩步開放形式；主要是因為疫情不明朗、風險仍在，加上各家休閒農場的條件不一，因此不見得都有開放營業，民眾前往要先致電確認，以免白跑一趟。

根據農委會統計，依法登記或輔導有案休場388家、田媽媽103家；但台灣休閒農業發展協會到29日的統計，有明確營業公告的休閒農場有79家，仍傾向暫停開放的有222家，逾六成選擇暫緩開放，或暫停歇業。

農委會休閒產業科科長楊欣佳分析，部分休閒農場擔憂防疫有疏漏，傾向保守，逐步開放項目逐步落實，如頭城三富先開放住宿、體驗暫緩再觀察，也需要內化為員工日常作業，確保內部外部風險可盡可能降低，員工能安心服務、遊客能安心來玩；大場都是逐步開放，先讓員工熟悉作業模式，也看疫情發展再逐步增加服務項目。

他表示，部分休閒農場有鑑於遊客數偏低，基於管理成本，平日與周末提供服務項目不同，或僅提供預約體驗；而部分以餐飲為主要服務項目的業者，則因座落縣市可能未開放餐飲內用，影響更大；另休閒農場多元，還是有些業者互動少，有對外營業但沒有回報，因現階段沒有法源可強制，目前均屬於自主回報。

台灣休閒農業發展協會理事長徐文良表示，因為每家休閒農場的的條件都不一樣，沒有選擇開放的大多都是家庭式的經營，比如夫妻、或一個家庭父母兄弟姊妹在經營，加上這段時間來客數仍不多，乾脆再休息一段時間，保護自己也保護遊客，看看疫情發展、明朗些再做打算。

他表示，有些休閒農場主要營運是田媽媽餐飲，但現階段雙北以及宜蘭尚未開放內用，有的雖然縣市已經開放內用，但擔心人數太多造成心理壓力，因此部分還是暫停開放；疫情降為二級以後，生意有逐步恢復、慢慢成長的趨勢，且平日的來客數較多，遊客也擔心假日太多人，因此自己分流。

農委會輔導處長陳俊言表示，現在部分餐飲仍有限制，雖然放寬場域降載人數限制，但餐飲還是要遵守指揮中心餐飲的防疫指引，比如實名制、梅花座、隔板等等，業者會依照自己的經營規模與樣態自行評估是否開放營業。