醫院促思覺失調症打針治療 9月起加發千元獎勵

以往思覺失調症患者多以口服藥物治療，但可能因沒有按時用藥影響病情控制。健保署為鼓勵醫師替患者使用長效針劑，最快9月起加發最高1500元獎勵金，盼讓高風險病人固定就醫。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，全台思覺失調症患者約有9萬1000多人，過去多以口服藥物治療，但因口服藥物要天天吃，相當考驗患者的藥物遵從性，也難以追蹤是否每天按時用藥，恐影響病情控制。

為改善思覺失調症病人的服藥順從性，健保署推出「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」鼓勵醫師改替患者使用抗精神病長效針劑，只要每2週、4週或12週施打一次，不僅能長期穩定病情，也減少病人口服藥物次數、再住院率，大大改善病人的生活品質。

健保署醫務管理組科長陳依婕說，為獎勵醫師照顧病人投入的心力，醫療院所除了可依現有品質指標表現獲得年度獎勵費用外，每新增照護1名「當年度連續施打長效針劑4個月以上」的固定就醫個案可獲得1000元獎勵，照顧非固定就醫及久未就醫病人則給予1500元。

陳依婕表示，這項獎勵制度最快9月上路，希望鼓勵醫師針對不規則就醫或不規則服藥病人，施打長效針劑並鼓勵病人持續回診追蹤及服藥，讓高風險病人逐漸固定就醫，促進病人獲得連續性照護，強化社會安全網。