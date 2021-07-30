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宅在家加強清潔防疫 粉領族肌筋膜疼痛症候群上身

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院疼痛科醫師隋善中提醒民眾肌肉要適當伸展運動、休息，避免肌筋膜症候群上身。圖／南投醫院提供
南投醫院疼痛科醫師隋善中提醒民眾肌肉要適當伸展運動、休息，避免肌筋膜症候群上身。圖／南投醫院提供

南投縣30歲陳姓女子防疫宅在家，經常打掃房屋、料理三餐，最近右手臂痛，無法提起物品，甚至夜裡痛醒，醫師檢查，發現她肌肉有明顯結節，罹患肌筋膜疼痛症候群，對結節注射小量麻醉劑之後，疼痛感消失，也提醒要適時休息，並進行伸展運動緩解不適。

南投醫院疼痛科醫師隋善中說，肌筋膜疼痛症候群是慢性疼痛異常，通常是肌肉受過傷、長期姿勢不良、過度使用，造成肌肉纖維生成結節。這個結節又對觸碰變得敏感，出現激痛點。按壓這個結節會激發肌肉嚴重的疼痛感。

隋善中說，患者可能出現肌肉逐漸無力或影響活動、甚至影響睡眠及心情。好發的部位主要跟常做的動作有關。常舉手打掃，可能好發在肩膀肌肉。拿鍋鏟炒菜可能好發在肩外側肌肉。不論哪一個肌肉，都需要詳細找出激發點，有時病人有會有多個激發點。誘發的因素包括長期姿勢不良、長期肌肉疲勞甚至肌肉過分著涼，例如睡著時冷氣對著吹。

除了藥物治療、伸展等保守治療方法，也會依狀況使用注射治療，針對激發點注射局部麻醉劑或小量類固醇。利用乾針多次穿刺激發點，也會有效果。由於肌筋膜症候群痛起來會影響工作效率、生活品質，醫師強調，平常就要讓肌肉適度伸展運動及休息，避免肌筋膜症候群上身。

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