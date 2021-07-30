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友善電動車 家用充電樁應修法

台灣醒報 / 記者游清淵╱台北報導
多數民眾對一輛裝滿汽油的燃油車輛很放心，但對可以安全充電、斷電的電動車充電樁竟懼怕無比。(網路截圖)
多數民眾對一輛裝滿汽油的燃油車輛很放心，但對可以安全充電、斷電的電動車充電樁竟懼怕無比。(網路截圖)

為台灣電動車找到回家充電的路！電電公會29日在立委陳椒華舉辦的公聽會指出，電動車再度問世以來，台灣有99％的社區無法讓電動車在家充電，再豪華的社區也因為民眾對充電站的無知，有私人車位卻無法設置充電樁，住民卻擁抱會輕易引燃的汽油車，強烈建議修法，允許私有車位安裝充電樁。

全球興起禁油令

自2008年起，中國宣布一步到位的放棄燃油機車輛，全力發展電動車，美國特斯拉電動車也正好應運而生，2015年之後，全球更掀起「禁油命令」，各國分別提出2025至2050不等的燃油車銷售期限。反觀台灣卻因為民眾對電學的認知有限，99％社區無法充電，讓電動車無法發展。

電電公會日前邀請立委陳椒華舉辦公聽會，提出諸多困擾，主要是「車主遭遇無法於自家社區停車位安裝充電設施的困難」。按理，擁有自用車位要安裝充電樁，只要在台電通過電動車商家設計及安裝檢查，管委會或社區其他住戶應無權置喙，至今仍不斷引發住戶擔憂反對。

電車油車比安全

一位曾經熱心電動車發展的專家表示，多數民眾對一輛裝滿汽油的燃油車輛很放心，但對可以安全充電、斷電的電動車充電樁竟懼怕無比，是因為不知道汽油車一旦燃燒會引發爆炸，也是對電動車相關常識無知所致。

立法委員陳椒華、劉建國29日上午再度召開線上公聽會，為遭遇管委會反對而難以在家充電的電動車主請命，盼內政部研議修正公寓大廈管理條例、經濟部提出輔導補助等配套措施並修法，莫讓愈來愈多的電動車面臨無法回家充電的困境。他們都強調，政府應提供友善電動車的充電環境和相關措施，才能減少燃油車造成的空污，並節能減碳。

落後的社區委員會

陳椒華說，很多車主是因為電動車環保、低污染而買，政府不能坐視電動車主被管委會封殺而不幫忙，有責任往汽機車全面電動化的方向推動。由於公寓大廈管理條例第六條「設置管線必須經過使用共用部分時，應經管理負責人或管理委員會之同意」的規定，希望內政部能修法保障車主的權益。

然而營建署今年4月檢討相關法規後，卻賦予管委會更大權限，完全沒有站在車主立場考量，不僅無法解決車主的困境，也難以改善目前多數霸凌少數的情況。劉建國表示，電動車不像電動機車可交換電池，最理想的情況是車主開車回家在自家停車場充電，所以需安裝充電樁，他期待讓社區管委會有誘因，願意支持充電樁設置，立法達到雙贏局面。

在台灣的集合住宅社區，管委會的成員則以安全為理由，要求台電應證明當社區有多輛電動車同時充電時，保證不會對安全造成影響；但台電不願出示此類證明，也不讓個人在集合式住宅的地下室自有車位設立電錶，只允許以管委會名義申請。這項決議成為社區內部自相矛盾分裂的因素。

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