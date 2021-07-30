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西南氣流明起強襲！ 氣象局：各地有雨、南部防豪雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明天起西南氣流影響台灣，可能帶來豪雨等級以上降雨。本報資料照片
明天起西南氣流影響台灣，可能帶來豪雨等級以上降雨。本報資料照片

中央氣象局說，明天起西南風增強為西南氣流，各地都有降雨機率，南部要慎防豪雨等級以上降雨。下周一起西南風會如何變化，目前有兩個版本，將持續觀察。

氣象預報員朱美霖說，今天受到西南風增強影響，中南部還是容易下雨天氣，北部、東半部上午炎熱，中午過後有午後雷陣雨天氣型態。

朱美霖說，今天清晨到上午已有一波波對流雲系帶來水氣，從海面移到陸地，中南部都有明顯降雨出現。隨著雲系一波波移入，雲林以南、台南、高雄、屏東平地都有明顯降雨，平地累積雨量已有40、50毫米以上，今天降雨都還會持續。

朱美霖說，目前持續針對台南、高雄、屏東發布大雨特報，整天要留意大雨。中午過後各地有局部雷陣雨出現，山區跟大台北地區有短延時強降雨或是局部大雨。午後雷陣雨晚間比較趨緩，但到明天清晨，中南部降雨會明顯增多。

朱美霖說，今天北部、東半部氣溫偏高，預測高溫可以來到33到35度，中部34度，南部受到雲多跟下雨影響，高溫30到31度。目前持續發布高溫資訊，苗栗、大台北、桃園、花蓮縱谷、台東地區容易有36度極端高溫出現。中午前後外出要注意防曬多補充水分。

風浪部分，朱美霖說，西南風偏強，還持續增強，蘭嶼綠島有比較強陣風，東南風海面跟巴士海峽浪高可以達到兩米以上。

朱美霖說，未來一周特別留意，明後天台灣在大低壓帶，西南風又增強為西南氣流，中南部有陣雨或是雷雨，其他各地也可能有。周末中南部有局部大雨或是豪雨，南部有豪雨等級以上降雨。各地中午過後在熱力加成作用影響下，也會有比較大雨勢。

朱美霖說，下周一以後天氣狀況，預報模式出現分歧，有預報說台灣附近西南風相當強勁，也有部分模式說稍微減弱。是否有強降雨訊號或是減弱趨勢，氣象局會持續觀察西南風影響，但估計還是中南部有局部降雨或是雷雨，其他地區也有降雨的狀況。

高溫 氣象局

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