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履約爭議逾12年！林務局7.58億取得北門車站飯店所有權

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
阿里山火車是著名觀光景點。圖／林鐵處提供
阿里山火車是著名觀光景點。圖／林鐵處提供

經過台灣高等法院台南分院調解下，農委會林務局與宏都阿里山國際開發股份有限公司（簡稱宏都阿里山公司）7月29日簽署和解筆錄，終結雙方逾12年履約爭議，林務局將以7.58億元價購北門車站飯店取得所有權，未來能讓北門車站飯店活化使用。

林務局表示，民國95年6月19日，林務局依「促進民間參與公共建設法｣辦理「民間參與投資經營阿里山森林鐵路及阿里山森林遊樂區計畫」，將阿里山森林鐵路營運、阿里山國家森林遊樂區沼平觀光旅館興建暨營運、嘉義市北門車站多目標使用的興建暨營運等3個工作項目，以三合一方式招商，其後並與宏都阿里山國際開發股份有限公司簽訂契約。

宏都阿里山公司雖依約於98年出資興建完成北門車站飯店，但沼平觀光旅館因環境影響評估未獲通過而無法動工，阿里山林業鐵路則在98年莫拉克風災中重創，衍生巨大復建費用應歸責何方等履約爭議，林務局與宏都阿里山公司乃自101年起進行訴訟，而在嘉義市忠孝路與林森路口的北門車站飯店，閒置至今。

林務局表示，雙方履約爭議歷經近10年、5個審級訴訟，仍無法獲得終局解決，後最高法院於108年度作成判決，界定莫拉克風災為契約所定不可抗力事項，並發回高等法院台南分院更審。

經高等法院台南分院調解，林務局與宏都阿里山公司於110年7月29日台南分院民事庭獲得和解共識，將由林務局給付約7.58億元，向宏都阿里山公司價購取得北門車站飯店，並塗銷地上權登記，退還風災後未能履約的開發權利金及履約保證金剩餘款約0.72億元，終結多年爭議。

林務局表示，將依據高等法院台南分院的和解筆錄，循行政程序編列預算，完成價購北門車站飯店作業程序，並活化建物，促進大嘉義地區觀光遊憩發展。

阿里山 北門 嘉義

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