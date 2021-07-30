澎湖雷雨！ 西南部注意瞬間大雨雷擊及強陣風

中央氣象局發布即時天氣訊息，西南風影響，對流發展旺盛，目前澎湖已有雷雨發生，台灣海峽南部亦有線狀對流雲系即將移入西南部陸地，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部地區的台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天西南風逐漸增強，南部地區有陣雨或雷雨，中部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後北部、各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

明天西南氣流及低壓帶影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門亦有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區有局部大雨發生的機率，馬祖為多雲到晴。