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明起嚴防致災！ 吳德榮：持續10天大雨看似沒完沒了

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明起嚴防致災！ 吳德榮：持續10天大雨看似沒完沒了

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲（ECMWF）模式模擬5日20時850百帕風場圖顯示，日本東南方海面有低氣壓，在季風槽上發展，強度很弱；西南季風吹向台灣（左圖）。最新美國（GFS）模式，同時的模擬顯示，低氣壓在琉球附近發展，強度較強，但已在台灣下游（右圖）。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式模擬5日20時850百帕風場圖顯示，日本東南方海面有低氣壓，在季風槽上發展，強度很弱；西南季風吹向台灣（左圖）。最新美國（GFS）模式，同時的模擬顯示，低氣壓在琉球附近發展，強度較強，但已在台灣下游（右圖）。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部地區的台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨嘉義以南已有局部降雨，南高屏雨勢大。

他說，今天迎風面中南部有局部陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有的局部雷陣雨；皆有較大雨勢、應注意。背風面北部、東半部未降雨前，則都高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。北部24至36度，中部25至35度，南部25至34度，東部24至37度。

吳德榮說，明天至下周三西南季風持續，季風槽甚至調整至台灣附近，水氣增多、不穩定度提高，降雨範圍擴大、持續更久；迎風面將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防致災的可能。

他說，各國模式最新模擬顯示，季風槽上雖有低壓發展的跡象，不過，不確定性很高，因各國模式在不同時間所模擬的位置、強度，皆不斷在作大幅變動，強度大多偏弱、且在台灣的下游，所以即使低壓有發展，造成威脅的機率低。關鍵是歐洲模式（ECMWF）模擬下周四至下周日行星尺度西南季風持續影響台灣的型態，看似沒完沒了；迎風面持續有累積大量降雨的潛勢，才是應該特別注意的。但已屬模式期末模擬，宜再觀察。

吳德榮 屏東縣 氣象局

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