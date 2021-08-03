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懶人料理只要一台微波爐就夠！網友竟然最愛微波吐司？

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
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【撰文＝《食力》編輯部】

防疫在家待的時間變多，不想餐餐叫外送，但又不想在炎熱的廚房中頂著爐灶的高溫開伙嗎？網路上於是流傳著許許多多的懶人料理，而其中，既不產生油煙、加熱烹煮又快速的「微波爐料理法」就此誕生。

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內「微波爐料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友使用微波爐的5大理由，以及網友熱議的10大微波爐料理有哪些。

該買微波爐嗎？「省時快速料理」成值得入手關鍵原因！

網友們對使用微波爐的5大理由，聲量最高前3名為：省時快速料理、使用方便好上手、一鍵加熱解凍。（圖片來源：OpView提供）
網友們對使用微波爐的5大理由，聲量最高前3名為：省時快速料理、使用方便好上手、一鍵加熱解凍。（圖片來源：OpView提供）

在各式各樣的小家電中，微波爐是許多家庭必備的電器用品之一，其中不少網友大讚微波爐「省時快速料理」及「使用方便好上手」，日前就有網友在「該不該買微波爐」的討論中表示「（微波爐）料理只需花幾分鐘」、「微波爐超好用，一定要買」，但也有網友提醒「微波爐要看功率」，表示每台微波爐的功率不一，因此使用起來的效果也不盡相同。

另外，微波爐能夠「一鍵加熱」解凍食物的優勢，也是微波爐會成為網友推薦使用的要素之一，不少網友會直接使用微波爐解凍冷凍食材，以縮短食材的退冰時間；也有網友會先將飯菜一次準備好，食用前再使用微波爐加熱，藉此省去烹煮時間。

同時，也有網友表示「微波爐的便利與功能性都還是好用太多」，再加上其價錢、清洗容易、用途多元等家電優勢，都讓微波爐成為網友愛用的理由之一。

微波爐速成10大料理，「OREO布朗尼」成新討論焦點

網友熱議的微波爐料理前3名聲量排行分別為吐司、燴飯、咖哩。（圖片來源：OpView提供）
網友熱議的微波爐料理前3名聲量排行分別為吐司、燴飯、咖哩。（圖片來源：OpView提供）

觀察網路上大家對於「微波爐料理」的相關討論，可以發現「吐司」類料理是許多網友會嘗試的微波爐料理之一，除了做法簡單外，還可以當早餐、點心吃，例如不少網友討論的「厚蛋吐司」，便是只要將雞蛋、高湯及醬油攪拌均勻，拿去微波數分鐘後，再將完成的厚蛋夾入吐司，即可上桌的微波爐料理。

而近期很紅的「OREO巧克力布朗尼」也是許多網友討論的微波爐料理，只要將OREO餅乾搗碎，並將牛奶倒入蓋過餅乾，拿去微波後，就能簡單完成。方便快速的作法在網路上掀起討論，許多網友做完開心表示「玩玩看而已，竟然成功！」、「我做了3次，也吃了3次，好吃」。

微波爐不只可以拿來加熱、解凍，還可以成為家中下廚的好夥伴，防疫在家期間，如果不知道要做什麼，不妨試試看網友熱議的微波爐料理，為自己做一頓好吃、好玩，又簡單的輕鬆料理吧！

審討編輯：林玉婷

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