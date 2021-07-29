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邱冠明接任亞東醫院院長 期勉持續精進

中央社 / 新北29日電

新北市板橋亞東紀念醫院新任院長邱冠明今天表示，疫情期間醫院承接收治、檢疫、社區篩檢、接種疫苗，成果亮眼。他感謝心臟外科前輩朱樹勳、林芳郁的提攜與栽培，將持續精進。

亞東紀念醫院今天發布新聞表示，擔任院長6年的心臟外科醫師林芳郁，29日交棒給新任院長、同為心臟外科專家的邱冠明。衛福部次長石崇良、遠東集團董事長徐旭東、副董事長朱樹勳等人共同見證。

石崇良感謝亞東醫院在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大力協助控制疫情，也勉勵醫院同仁，在新任院長的領導下持續努力。

接任院長的邱冠明，過去已擔任醫療副院長將近10年，他交接印信後表示，面對國際疫情嚴峻，即使亞東醫院曾爆發院內感染風波，仍勇於承擔，並且收治重症、承接集中檢疫中心，承接施打疫苗與社區篩檢，獲得雙北首長的肯定。

邱冠明也感謝心臟外科前輩朱樹勳與林芳郁，長期提攜與栽培，精進醫學專業，也開啟醫院管理的概念與認知。

林芳郁卸任亞東醫院院長後，轉任徐元智先生醫療基金會董事長特別顧問。徐旭東致詞時說，40年來，感謝歷任優秀院長的領導，讓亞東醫院不只通過醫學中心認證，也榮獲國家品質獎，逐步成長茁壯。

疫情 亞東醫院

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