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紙容器徵收費率擬調漲！業者憂衝擊 環署：不貿然實施

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
紙容器示意圖。本報資料照片
紙容器示意圖。本報資料照片

為推動資源回收，環保署向紙容器製造商或進口商徵收回收清除處理費，補貼回收業者處理費用，但徵收費長期低於補貼費，入不敷出，明年擬調升紙容器徵收費率，最貴為紙餐具從每公斤5.4元增至9.06元。有業者哀號，近期營運受疫情影響，成本可能轉嫁消費者；環保署表示，會與業者溝通，不會貿然實施。

環保署表示，徵收費是用來補貼回收處理費，以紙餐具為例，現行徵收費率每公斤5.4元，但給回收業者的補貼費率為每公斤7.25元，兩者價差不小，因此希望藉由調整費率讓徵收與補貼獲得平衡。

紙容器包括紙餐具、紙盒包、鋁箔包。環保署研擬，紙餐具徵收費率將從每公斤5.4元一次調升至9.06元；另外紙盒包跟鋁箔包因應公會、業者意見，分成三階段共計五年時間逐步調整，紙盒包從每公斤3.32元依序調為5.79元、6.44元、7.76元，鋁箔包從6.42元依序調整為6.78元、7.43元、8.75元。

食品業者表示，現行徵收費率不足以支應補貼費率，應該回頭調整整體費率架構，而非拿業者開刀，現在因為疫情因素，很多廠商營收都受到影響，繼續提高徵收費率只會雪上加霜，若有業者撐不下去，可能會調整售價將成本轉嫁給消費者。

紙容器製造業者說，目前徵收費率占整體成本約在一成以下，調高費率後，占比可能增為二至三成，對於營運會產生困難，希望環保署審慎考慮，要有共識再來實施。

環保署表示，徵收費率長期低於補貼費率，容易導致回收基金出現赤字，先前找業者研商時，部分企業認為今年預算已經編定完成，希望給予更長時間做準備，建議新版費率明年一月或七月再上路，環保署這段期間會持續聽取業者意見並溝通協調，蒐集各方資料後，再提出更完善的方案，不會貿然實行。

環保署 餐具 疫情

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