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妮娜巧克力夢想城堡明日開園！周年慶送「時尚保冷袋」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
園區打卡熱點多。圖／妮娜巧克力提供
園區打卡熱點多。圖／妮娜巧克力提供

被形容為「哈利波特霍格華茲城堡」，深藏在南投埔里的歐式巧克力莊園「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，配合降級、明(30日)起恢復營業。目前營業時間為上午10點到下午5點半，下午5點前開放最後入園。因適逢夢想城堡3歲生日，購票入園即贈價值300元的時尚保冷袋，全館商品每件現折50元。

妮娜巧克力夢想城堡於109年榮獲「國際亮點觀光工廠」，園區分為戶外庭園與室內展售區，提供導覽、認識及體驗巧克力生態，也能悠閒入座喝杯飲品、品嘗各國巧克力冰淇淋，暢玩DIY，或是採買歷屆獲獎及各式巧克力商品。

園區指出，因應政府的防疫規定，全園區定時消毒，人流管制採單一出入口、一進一出等符合政府規範防疫標準。相關資訊可關注Cona’s妮娜巧克力官方網站、官方Facebook、IG的公告消息。

妮娜巧克力夢想城堡

地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

電話：04-9291-9528

公休日：每周三、四

營業時間：10:00~17:30(最後入園17:00)

門票費用：全票200元/優待票150元

服務項目：整點導覽/巧克力商品/冰淇淋/飲品/現場預約DIY

國際賽事屢屢獲獎的巧克力，也成時尚送禮的代表。圖／妮娜巧克力提供
國際賽事屢屢獲獎的巧克力，也成時尚送禮的代表。圖／妮娜巧克力提供
城堡建築非常吸睛。圖／妮娜巧克力提供
城堡建築非常吸睛。圖／妮娜巧克力提供
妮娜巧克力夢想城堡是許多網美最愛的打卡景點。圖／妮娜巧克力提供
妮娜巧克力夢想城堡是許多網美最愛的打卡景點。圖／妮娜巧克力提供

巧克力

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