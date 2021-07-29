聽新聞
test
0:00 / 0:00
妮娜巧克力夢想城堡明日開園！周年慶送「時尚保冷袋」
被形容為「哈利波特霍格華茲城堡」，深藏在南投埔里的歐式巧克力莊園「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，配合降級、明(30日)起恢復營業。目前營業時間為上午10點到下午5點半，下午5點前開放最後入園。因適逢夢想城堡3歲生日，購票入園即贈價值300元的時尚保冷袋，全館商品每件現折50元。
妮娜巧克力夢想城堡於109年榮獲「國際亮點觀光工廠」，園區分為戶外庭園與室內展售區，提供導覽、認識及體驗巧克力生態，也能悠閒入座喝杯飲品、品嘗各國巧克力冰淇淋，暢玩DIY，或是採買歷屆獲獎及各式巧克力商品。
園區指出，因應政府的防疫規定，全園區定時消毒，人流管制採單一出入口、一進一出等符合政府規範防疫標準。相關資訊可關注Cona’s妮娜巧克力官方網站、官方Facebook、IG的公告消息。
妮娜巧克力夢想城堡
地址：南投縣埔里鎮桃米路32號
電話：04-9291-9528
公休日：每周三、四
營業時間：10:00~17:30(最後入園17:00)
門票費用：全票200元/優待票150元
服務項目：整點導覽/巧克力商品/冰淇淋/飲品/現場預約DIY
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言