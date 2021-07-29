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uTagGO全新停車行動支付 掃QR Code就能繳費

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖／遠通電收提供
圖／遠通電收提供

素有創新商務界奧斯卡獎「2021創新商務獎」，日前舉辦頒獎典禮。遠通電收子公司遠創智慧推出的uTagGO APP串聯eTag智慧停車服務勇奪「最佳產品創新獎」。遠創智慧也乘勝追擊推出「uTagGO易付」全新停車行動支付服務，方便開車族不須事先註冊APP會員，只要離開停車場前掃瞄QR Code，就能快速連結LINE Pay或不限銀行信用卡支付停車費，申辦流程如同簡訊實聯便捷，當天就能和繳費機說掰掰。

遠創智慧指出，uTagGO APP透過GO SURVEY大數據調查開車族需求，發現休閒出遊是用車族最常使用的情境，比例高達七成；另外有將近五成的車主對於找停車位非常困擾。因此遠創鎖定車主雙痛點，研發推出uTagGO APP，讓車主只需一支APP，就能輕鬆查詢、儲值通行費，甚至使用HAPPY GO、OPEN POINT和全家點數兌換eTag儲值金，還能導航停車場和代扣停車費，一張信用卡帳單就能同時管理通行費和停車費。

《數位時代》雜誌主辦的創新商務獎今年邁入第七屆，總主筆王志仁指出，今年共103家企業參賽，投件作品總數達265件創歷年新高。五項類別之中，又以uTagGO獲得的「最佳產品創新」類共79件競爭最為激烈。uTagGO 推出點數換通行費的創舉，不僅顛覆了用路人對於通行費繳付行為的想像，甚至還將ETC的便利服務從國道延伸到停車場，改善了開車族的痛點，獲得評審團一致肯定。

停車場 車主 信用

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