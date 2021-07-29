台鐵全新城際列車明天交車 環島路網都可看見身影

義大利諺語「番茄紅了，醫生的臉就綠了」，象徵民眾少生病，醫師就沒病人可看；台灣這波疫情養成民眾外出罩不離口，咳嗽、流鼻水等上呼吸道疾病患者幾乎消失大半，耳鼻喉科、兒科等部分科別醫師，面對病人減少、收入下滑，也陸續爆出被減薪、裁員。醫界預測，不戴口罩的生活恐有好一段時間回不去了，口罩擋住細菌病毒，感染性疾病看不完的科別診所榮景不再，要向餐飲業看齊學著「轉彎」避險。

2021-07-29 17:46