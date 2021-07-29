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台鐵全新城際列車明天交車 環島路網都可看見身影

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵全新城際列車明天抵台。圖／台鐵局提供
台鐵全新城際列車明天抵台。圖／台鐵局提供

台鐵全新城際列車首列明天抵台，黑白質感外觀格外引人注目。台鐵局說，EMU3000型總計採購50列共600輛，耗資442.9億元，預計在2024年完成交車。全數投入後估可提升40%運能，環島路網都可看見身影，其中以南迴線增加最多。據了解，最快9月底首航，12月底正式投入營運。

台鐵局今天在交通部部務會報上，報告新車投入營運之車輛整體配置規畫。未來新車將行駛於西部幹線、南半環、北半環、東部幹線和南迴線，等於全島鐵路都不缺席。運能上，西部幹線可提高29%運能，南半環56%，北半環27%，東部幹線中台北花蓮運能提高43%、台北台東運能提高54%，南迴線則可提高56%運能。

台鐵說，EMU3000型採12輛編組、全數投入後估整體城際列車運能可提升40%。依實際需求配置於花蓮、台東、七堵、高雄機務段。

至於已經交車一陣子、號稱最美區間車的EMU900型電聯車，則預計採購52列共520輛，耗資253.4億，預計2023年完成交車。

按照台鐵規畫，EMU900型在中部都會區山海線運能分別提高16%、100%，南部都會區運能提高14%，北部都會區運能提高25%，宜花東運能則提高39%。

台鐵說，EMU900型採10輛編組、全數投入後估整體區間車運能可提升35%。依實際需求配置於台北、七堵及新竹機務段。

台鐵 南迴線

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