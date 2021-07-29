快訊

末代指考國文解答出爐！白話文閱讀篇幅長、題目難選項不難鑑別度高

桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多明尼加首度檢出非洲豬瘟 來台旅客違規帶肉最高重罰百萬

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
豬隻示意圖，與非洲豬瘟疫情無關。本報資料
豬隻示意圖，與非洲豬瘟疫情無關。本報資料

根據美國農業部動植物防疫檢疫署網站顯示，美國實驗室監測合作計畫中，在多明尼加境內採樣豬隻樣本確診感染非洲豬瘟。多明尼加是近年加勒比海地區發生非洲豬瘟疫情的首例國家，以往疫情聚焦在亞洲、歐洲及非洲國家，這次疫情擴散到加勒比海地區，除對久未發生疫情的美洲大陸國家造成巨大威脅外，也顯示非洲豬瘟疫情無孔不入，國際疫情持續擴大未有減緩趨勢，民眾不可掉以輕心。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，因應多明尼加檢出非洲豬瘟疫情，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局107年12月18日公告的裁罰基準，自今日起，自多明尼加入境旅客違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

至於各邊境管制機關已持續針對輸入貨物、快遞、郵包及旅客行李加強查驗，透過檢查及重罰的措施，做到滴水不漏，嚴防疫情入侵，維持我國為非洲豬瘟非疫國。

應變中心表示，防檢局持續自旅客違規攜帶豬肉製品中檢出非洲豬瘟病毒核酸，顯示疫病引入風險仍高，且接下來 9月份又逢中秋假期，依往例違規輸入含肉月餅量又將增加，民眾不應在網路上購買來路不明的境外含肉月餅，也不要以快遞、郵包或旅客攜帶方式違法輸入，請民眾切勿以身試法，避免遭受裁罰。

非洲豬瘟 多明尼加

相關新聞

超商取貨遇到「幽靈包裹」怎麼辦？ 消基會教你這幾招

經常網購的消費者常會接收到簡訊，告訴消費者網購訂貨已到，通知前往超商付款取貨。消基會接到投訴，有消費者不疑有他付款後，才...

多明尼加首度檢出非洲豬瘟 來台旅客違規帶肉最高重罰百萬

根據美國農業部動植物防疫檢疫署網站顯示，美國實驗室監測合作計畫中，在多明尼加境內採樣豬隻樣本確診感染非洲豬瘟。多明尼加是...

降二級後墾丁住房微增 業者苦笑：不能游泳浮潛誰要來

防疫警戒本月27日降至二級，傳統夏日旅遊勝地屏東墾丁，因消費者觀望心態濃厚，旅宿店並未出現訂房潮，住房率較降級前僅成長近...

降2級警戒車變多 8月1日起國5恢復周日北上高乘載

7月27日起調降疫情警戒標準至第二級，交通部高公局宣布，預估國5周末通過雪隧雙向交通量將持續成長接近去年同期暑假輛次，故...

妮娜巧克力夢想城堡明日開園！周年慶送「時尚保冷袋」

被形容為「哈利波特霍格華茲城堡」，深藏在南投埔里的歐式巧克力莊園「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，配合降級、明(30日...

【診所求生／上】罩不離口讓感冒病患驟減 基層醫療生計瀕臨瓦解

義大利諺語「番茄紅了，醫生的臉就綠了」，象徵民眾少生病，醫師就沒病人可看；台灣這波疫情養成民眾外出罩不離口，咳嗽、流鼻水等上呼吸道疾病患者幾乎消失大半，耳鼻喉科、兒科等部分科別醫師，面對病人減少、收入下滑，也陸續爆出被減薪、裁員。醫界預測，不戴口罩的生活恐有好一段時間回不去了，口罩擋住細菌病毒，感染性疾病看不完的科別診所榮景不再，要向餐飲業看齊學著「轉彎」避險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。