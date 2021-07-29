多明尼加首度檢出非洲豬瘟 來台旅客違規帶肉最高重罰百萬

根據美國農業部動植物防疫檢疫署網站顯示，美國實驗室監測合作計畫中，在多明尼加境內採樣豬隻樣本確診感染非洲豬瘟。多明尼加是近年加勒比海地區發生非洲豬瘟疫情的首例國家，以往疫情聚焦在亞洲、歐洲及非洲國家，這次疫情擴散到加勒比海地區，除對久未發生疫情的美洲大陸國家造成巨大威脅外，也顯示非洲豬瘟疫情無孔不入，國際疫情持續擴大未有減緩趨勢，民眾不可掉以輕心。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，因應多明尼加檢出非洲豬瘟疫情，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局107年12月18日公告的裁罰基準，自今日起，自多明尼加入境旅客違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

至於各邊境管制機關已持續針對輸入貨物、快遞、郵包及旅客行李加強查驗，透過檢查及重罰的措施，做到滴水不漏，嚴防疫情入侵，維持我國為非洲豬瘟非疫國。

應變中心表示，防檢局持續自旅客違規攜帶豬肉製品中檢出非洲豬瘟病毒核酸，顯示疫病引入風險仍高，且接下來 9月份又逢中秋假期，依往例違規輸入含肉月餅量又將增加，民眾不應在網路上購買來路不明的境外含肉月餅，也不要以快遞、郵包或旅客攜帶方式違法輸入，請民眾切勿以身試法，避免遭受裁罰。