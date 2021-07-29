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養殖業者注意！西南氣流大雨來了及早避災

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
西南氣流來襲，養殖業者、漁民應做好災害防範措施，並於進行防範措施或收成作業時，務請注意自身安全；強化海上養殖及陸上魚塭，維護設備正常運作，箱網及淺海牡蠣養殖業者，請加強固定海上網具及纜繩等設施。本報資料照片
西南氣流來襲，養殖業者、漁民應做好災害防範措施，並於進行防範措施或收成作業時，務請注意自身安全；強化海上養殖及陸上魚塭，維護設備正常運作，箱網及淺海牡蠣養殖業者，請加強固定海上網具及纜繩等設施。本報資料照片

根據中央氣象局本(110)年07月29日13時氣象資訊，今(29)日台灣南部地區整天有陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部地區為上午晴朗炎熱、午後有局部雷陣雨的天氣型態，中南部地區及午後北部地區、各地山區易有短延時強降雨及局部大雨發生。

中央氣象局表示，31日、8月1日臺灣受西南氣流及低壓帶影響，天氣不穩定中南部地區降雨明顯且下雨時間偏長，有陣雨或雷雨並有短延時強降雨及大雨或豪雨尤其南部地區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區有局部大雨發生的機率，亦須留意短延時強降雨。

農委會漁業署表示，養殖業者、漁民應做好災害防範措施，並於進行防範措施或收成作業時，務請注意自身安全；強化海上養殖及陸上魚塭，維護設備正常運作，箱網及淺海牡蠣養殖業者，請加強固定海上網具及纜繩等設施。請在低窪地區的養殖漁民，落實魚塭岸壁鞏固與排水設施疏通及加強巡視水閘門、養殖備用水源整備，及檢修備用發電機正常運作並添足用油；必要時請於塭堤加設防護網，及作好短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的因應措施。

漁業署表示，已通知相關漁港管理機關加強漁港區域內公共設施防護、疏通水溝等防災整備作業，對進港避風漁船完成停泊安排，請船主加強港區漁船纜繩固定，同時要求各區漁會對魚貨直銷中心、漁會辦公處所等一般設施及消費地魚市場，亦作好防災措施。

漁業署說，為防止漁港因浮木、布袋蓮或其他漂流物阻塞航道，請相關漁港管理機關準備攔阻設施適時佈設，並備妥相關搶通(修)設備機具，以備儘速搶通；如有災害損失，請依規定通報所在地鄉、鎮、區公所。

漁業署 漁民 氣象局

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