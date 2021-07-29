降二級後墾丁住房微增 業者苦笑：不能游泳浮潛誰要來

防疫警戒本月27日降至二級，傳統夏日旅遊勝地屏東墾丁，因消費者觀望心態濃厚，旅宿店並未出現訂房潮，住房率較降級前僅成長近一成，警方為因應降級後的假日出遊人潮，本周五、六、日晚上針對墾丁大街執行人流管制；旅宿業者估計要到8月7日以後才會顯現效益，若疫情穩定受控，水上活動也大幅解禁，平日住房率有機會突破五成、假日七成。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，警戒27日降至二級後，對屏東縣的民宿住房助益不大，目前遊客單日往返居多，本周住房數字沒有太明顯波動，墾丁地區較降級前僅成長近一成，但取消率明顯降低，8月7日以後如果疫情穩定受控，游泳和熱門的水上活動禁令解除，親子消費客層會抓住暑假尾巴南下度假，可望回升。

墾丁福華、夏都和凱撒等星級度假飯店，本周住房都不到二成，最熱門的周六也僅三成；陳姓飯店主管說，玩水是墾丁的一大優勢，但飯店游泳池和遊樂設施仍封閉，海邊也禁止游泳和浮潛，部分有防疫計畫開放的遊憩沙灘，只允許衝浪、潛水等單人水上活動，大大降低遊客來玩的意願，尤其是暑假主力的親子客層， 降二級對住房成長幫助不大，目前疫情有逐漸緩和趨勢，期待8月7日以後大解禁，預估可突破五成，但與過往暑假逾八成仍有大段差距。