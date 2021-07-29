愛油炸、喝手搖小心脂肪肝 國健署：增罹患肝癌機率
今年30歲的汪先生身高172公分、體重80公斤，BMI指數27，在健康檢查中發現，有中度脂肪肝，原來他平常熱愛吃油炸、高熱量食物，且愛喝手搖飲。然而，約有2成肝癌，並非罹患B、C肝炎，而是由其他原因，如脂肪性肝炎所引起。
最常見造成脂肪肝的原因，台大醫院內科醫師蘇東弘說，包括膽固醇異常、糖尿病、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，又因脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺。
近幾年來國人生活型態改變，像是人手一杯手搖含糖飲、高脂肪食物、油炸食物，以及久坐缺乏運動等，導致體重增加，甚至產生脂肪肝等健康問題。
蘇東弘在臨床上也發現，脂肪肝有年輕化的趨勢，連20歲的大學生都來看診，他們往往體重、 BMI明顯過高、需要做減重手術。
國健署說，我國罹患肝癌的國人中，約莫2成的人非典型的B、C肝，另有其他原因像是脂肪性肝炎，而研究指出，亞洲地區脂肪肝的盛行率為29.62%，每1000位脂肪肝患者中，則有約1.8名的人會轉成肝癌。
國健署提醒，罹患脂肪肝應遵醫囑定期回診，另外還可以藉由控制體重、均衡飲食、規律運動、養成健康生活型態來減輕脂肪肝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言