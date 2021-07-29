東北角出現「鬼頭刀」脂肪比例低 要營養不要胖饕客別錯過

盛夏飛魚季時節，當海面出現一群飛魚躍出水面，代表水底下有因會獵食飛魚，被稱為「飛烏虎」的鬼頭刀游動。東北角澳底漁港船隊已蓄勢待發，出港釣鬼頭刀，並推薦乾煎、煮湯和鹹酥料理，請民眾享用海鮮美味。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，端午節到暑假這段期間，東北角海面常可看到飛魚（台語俗稱飛烏）在水面飛躍景象，原因是海中有性情兇猛的鬼頭刀正在獵食飛魚。

鬼頭刀身形獨特，成魚頭部隆起且背鰭延長，從側面看宛如一把俐落的大刀而得名。鬼頭刀偏好25~28°C間的暖水溫，入夏後會循黑潮游到台灣東北角海域，漁民多用延繩釣、曳繩釣或扒網捕獲。

漁業處說，鬼頭刀肉質比較硬，但富含維生素B6、蛋白質、DHA、EPA 和菸鹼酸等多種成分，營養價常高。鬼頭刀魚肉脂肪只有一般肉類的1/3，適合現代人要營養又不要胖的需求。

鬼頭刀因為刺少又少魚腥味，深受歐美國家人士喜愛。國內加工業者除製成魚排料理外銷，近年冷凍加工技術更加成熟，陸續推出鬼頭刀魚排、鬼頭刀魚鬆、鬼頭刀魚丸等產品。

澳底漁港新勝發船隊陳志鴻介紹3種家常鬼頭刀料理，供民眾參考。將輪狀的鬼頭刀魚片放入油鍋中，乾煎兩面至金黃焦香後，淋上米酒加水燜燒，最後加醬油、葱段及辣椒增色添味，就是色香味俱全的乾煎鬼頭刀魚片。

薑片鬼頭刀魚湯作法為將水煮滾加入薑片，再放入新鮮魚塊，最後放入蔥花與米酒並撈除浮沫，就能嘗到清爽甘甜的魚湯。將魚片退冰切成塊，拌入蛋白、醬油和些許蒜末醃製10分鐘，醃後的魚塊沾些地瓜粉下鍋油炸，就是外酥內嫩，深受小朋友喜愛的鹹酥鬼頭刀。

漁業處表示，新北市生產多樣化的優質水產品，有興趣品嘗的民眾可選購，做成美味又營養料理，食用後除可提升免疫力，也是支持在地小農發展。相關資訊可上新北市政府漁業處官網查詢，網址：http://fishery.ntpc.gov.tw /，再點選最新消息、活動訊息、漁產防疫組合包。