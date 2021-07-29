降2級警戒車變多 8月1日起國5恢復周日北上高乘載

7月27日起調降疫情警戒標準至第二級，交通部高公局宣布，預估國5周末通過雪隧雙向交通量將持續成長接近去年同期暑假輛次，故於8月1日起，恢復周日北上常態性高乘載管制。

高公局說，經統計，國5周六日通過雪隧雙向交通量由三級警戒前約6.8萬輛次、三級警戒期間4.1萬輛次至三級警戒微解封5.8萬輛次，車流量正逐漸回升，考量正值暑假期間，宜花東屬國旅熱門地區，國5周日將恢復北向高乘載管制，並依車流狀況啟動匝道儀控進行交通疏導。

高公局說，預估三級警戒調降至二級後，預估國5周六日通過雪隧雙向交通量將持續成長接近去年同期暑假之7到7.5萬輛次，已接近連續假期規模，尖峰時段恐長達12小時。

高公局說，為維持國5服務水準，避免長時段壅塞，將視車流情形啟動精進式匝道儀控、主線儀控及大客車行駛路肩措施，並自8月1日起恢復每周日15到20時實施國5蘇澳至頭城路段北向入口匝道高乘載管制，請用路人配合管制措施，並請多利用離峰時段或改走替代道路台9線，避免塞車影響遊興。

高公局說，國道服務區（除石碇及蘇澳服務區另依當地縣市政府開放時間外），於7月27日起開放餐飲內用，同時為了保持社交距離，採取以服務大廳面積每3.5平方公尺1人計算，控管旅客容留人數，並安排適當餐桌間距保持1.5公尺以上，同桌顧客則採梅花座及設置隔板，顧客用餐過後針對桌面及隔板等設施立即擦拭清潔消毒，確保用餐衛生安全。

高公局說，防疫期間，服務區之駕駛人休息室、穆斯林祈禱室、吸菸區及淋浴設施，仍暫不開放使用。

高公局提醒，疫情期間減少移動，如有用路用車需求，應先確認人車狀況，尤其暑假期間正值高溫季節，易造成車輛故障及開車疲憊，若有車輛故障將嚴重影響行車安全與順暢，例如7月18日即發生故障車造成國5北向在車流量不大時仍嚴重壅塞回堵情形，籲請用路人上路前務必檢查車況，並請養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。