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雨勢更猛！ 14縣市豪雨、大雨特報 北北基豪雨彈狂襲

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
14縣市豪雨、大雨特報。圖／氣象局提供
14縣市豪雨、大雨特報。圖／氣象局提供

中央氣象局持續針對14縣市發布豪雨、大雨特報，北北基也升級為豪雨警戒。

氣象局說，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今台北市及新北市有局部大雨或豪雨，南部地區及桃園至嘉義、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

以上地區注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

【中央社／台北29日電】

氣象局今天表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，北北基雨勢加劇達豪雨特報，桃園以南、東半部等11縣市大雨特報。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，也就是在非常短的時間、降雨非常猛烈。

台北市及新北市有局部大雨或豪雨，南部地區及桃園至嘉義、宜蘭山區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報地區為基隆市、台北市、新北市；大雨特報地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

氣象局解釋，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨是指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。

豪雨 氣象局

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