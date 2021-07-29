數千員工都還沒打疫苗 產工質疑台鐵竟先急著敘獎

許多第七類人員仍等不到疫苗，台鐵員工也在內，約有數千人還在苦等施打。台鐵產業工會今天質疑，台鐵不顧未施打員工感受，竟已開始針對協助疫苗提報的員工做敘獎，要求台鐵盡速造冊趕緊施打疫苗。

台鐵產工說，接到會員投訴，鐵路從業人員仍有許多人還沒打到疫苗，但長官竟然不顧尚未施打員工感受，現在就針對協助疫苗提報的員工做敘獎，許多第一線協助者紛紛表示不求敘獎求疫苗，希望台鐵局、交通部跟指揮中心不要遺忘第七類還有許多尚未施打到疫苗的員工。

產工說，投訴指出，台鐵局本周發訊息請各單位提報協助疫苗施打人員名單做敘獎，但光是第七類鐵路從業人員，仍有好幾千人還沒被造冊施打疫苗，就連辛苦協助疫苗施打工作的同仁也還沒被列冊施打，希望可以爭取打疫苗，比敘獎還重要。

台鐵產工說，台鐵第一批造冊名單施打將盡時，即多次發文要求相關單位應盡速提報第二批疫苗施打名冊送交指揮中心，以維護旅客及員工的安全。

針對於台鐵局在尚未施打完疫苗時急著做敘獎，產工說，現在最急迫的事情是將還沒施打到疫苗的員工名冊上報指揮中心，讓尚未施打的員工可以盡速造冊施打，敘獎的部分未來可以偕同整體疫情期間有付出的員工，也包含辛苦搶購防疫物資、口罩酒精的第一線同仁辦理。