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乳癌原位復發率高？專家：完整治療5年內僅1至2%

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
乳癌是台灣婦女發生率第一的癌症。示意圖。本報資料照片
乳癌是台灣婦女發生率第一的癌症。示意圖。本報資料照片

一名女性患者約在40歲時確診乳癌，初期接受保留手術並搭配放射性治療，抗癌8年回診竟發現，癌症原位復發需進行乳房切除，未料後續又新生癌症細胞，抗癌11年間考驗重重，共歷經復發兩次。針對乳癌原位復發，台北榮民總醫院外科部主任曾令民說，民眾接受完整局部切除手術，以及術後放射治療，原位復發比率並不高，1年內僅0.5%，5年內則上升到1至2%。

乳癌復發分兩種，曾令民指出，首先是局部復發，於手術部位附近生成；若患者未接受乳房全切除手術，僅進行局部切除，仍有可能在同一乳房新生成癌細胞，這被稱為第二個原發。定期追蹤治療才能有效對抗復發。

乳癌是台灣婦女發生率第1的癌症，相關預防已是老生常談。曾令民說，國內罹患乳癌的年齡中位數逐漸增長，來到56歲左右，發生高峰在41至64歲婦女占67%，臨床也確實發現，有一群病人年紀較輕，40以下者約莫有9%。

至於罹患乳癌的高危險群？曾舉例，像是有家族史、初經早、停經晚、未哺乳、停經後肥胖者；另還有個人習慣的因素，例如酗酒、抽菸、缺乏運動及作息不正常等等。

民眾或許常常聽聞，婦女常在洗澡時摸到乳房硬塊，就醫確定罹癌。曾令民說，通常是腫瘤生成部位表淺才摸得出硬塊，若癌細胞在較深層處，且腫瘤只有1至2公分大小根本難以察覺，因而呼籲篩檢的重要性。

國民健康署提供45至69歲，及40至44歲具乳癌家族史的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。曾令民說，未在免費篩檢區間的民眾仍須注意，像是有家族史的民眾篩檢年齡可提前，假設近親有人30歲確診，自己在20歲就要開始注意，因為腫瘤生成有5到10年的醞釀期。

此外，不少女性會因為罹癌需將乳房全切除而感到自卑，曾令民也說，在腫瘤與乳暈離兩公分的前提，並未遭癌細胞波及，也未有異常分泌物的徵兆下，現行醫療進步，乳房掏空可進行重建填補，也有很高的機會將乳房、乳暈與大部分的皮膚留下。

乳癌 腫瘤 手術

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