台灣自製火箭團隊 ARRC X宇宙探查隊 Kuroro 聯手打造台灣第一本附火箭模型科技繪本！

繼維珍銀河創辦人布蘭森7/11搭乘太空船「團結號22」衝破大氣層，亞馬遜創辦人貝佐斯也在7/20登新雪帕德火箭完成11分鐘的太空旅行！新一輪太空競逐的時代，已經漸漸白熱化。聯經出版近期與臺灣自製火箭團隊 「前瞻火箭研究中心」( ARRC ) 、人氣IP 宇宙探查隊 Kuroro，聯手打造台灣第一本附火箭模型科技繪本《動手做，跟ARRC一起打造火箭上太空》！除了持續推廣火箭與太空，也期望可以啟發更多的夢想種子。

「前瞻火箭研究中心」 ( ARRC ) 由台灣多所大學共同組織，目標發展由台灣自主研發、製造的運載火箭，並達成運送衛星或其他科學酬載達成軌道飛行的能力。作者魏世昕表示 ：「近幾年，火箭與太空科技快速走向商業化與私人化，原本國與國的競賽也轉變為私人企業間的商業太空競賽。不遠的將來，或許就在我們的孩子長大的時候，已經可以自由去月球探險、去火星旅行，甚至操作屬於自己的個人太空探索衛星 ！」

擔任繪圖團隊的迷母豐盛 Kuroro Team也是一大亮點！這個紅到日本的台灣原創IP ，角色設定為來到臺灣探查地球的太空貓，首次與「前瞻火箭研究中心」 ( ARRC ) 合作，將火箭專業知識以可愛造型包裝，充分展現台灣插畫設計軟實力！

這本專為熱愛火箭大小朋友設計的火箭基礎入門書，收羅最完整的火箭知識，從火箭設計原理、製作實務到火箭團隊的組成，一步步全面認識火箭科技。全書以繪本形式拆解深奧的火箭技術，全圖解的方式，圖文搭配，閱讀無負擔，是太空基礎教育入門書，也是最佳 STEAM科技繪本。本書另附贈精美火箭模型，讓你打造屬於自己的火箭基地！獨創邊讀邊做的全新閱讀方式，讀到哪個段落，火箭就組裝到哪個段落，模型結合內文，動手做，學習更深入；預購期間即吸引大小航太迷、售出佳績， 搶先到手的讀者趁著居家防疫動手做模型，搶在社群分享！ 每售出一本《動手做，跟ARRC一起打造火箭上太空！》，聯經出版即捐出10元支持 「前瞻火箭研究中心」！一起跟著台灣最酷的火箭團隊ARRC與最可愛的宇宙探查隊Kuroro，前進火箭基地，一起將夢想升空！

《動手做，跟ARRC一起打造火箭上太空》聯經：https://linkingunitas.com/UPodk