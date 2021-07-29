青年變青壯年！45至55歲農民也可申請從農貸款

台灣農業從業人員年齡偏長，為提高壯年農民持續從農意願及協助產業轉型升級，農委會修正政策性農業專案貸款辦法，提供壯年農民較優惠貸款條件、提高畜牧產業貸款額度、增列通過產銷履歷農產品驗證的農民及農企業為貸款對象等，修法受益對象超過2000人，8月1日起生效。

農委會農金局表示，提供壯年農民優惠貸款，提高持續從農意願，過去是「青年從農創業貸款」年齡以45歲為上限，這次修正名稱為「青壯年農民從農貸款」，增列年齡逾45歲至55歲以下且申貸前3年均有農業生產事實，並符合特定條件的壯年農民為貸款對象，每一借款人最高貸款額度為500萬元，其中週轉金最高為100萬元(得循環動用)，貸款利率目前為0.79%，較多數專案農貸1.04%優惠。

農金局表示，另提高畜牧產業貸款額度，提升養豬經營類及家禽產業經營類貸款，由2000萬元調高為4000萬元，週轉金由500萬元調高為1000萬元；禽畜糞堆肥場的畜牧污染防治類貸款，由1000萬元調高為2000萬元；提升畜禽肉品生產經營類貸款，由3000萬元調高為4000萬元；雞蛋友善生產系統類貸款，由3000萬元調高為5000萬元。

另增加通過產銷履歷驗證者為貸款對象，加速推動農產品溯源政策。「輔導農糧業經營貸款」增列通過產銷履歷農產品驗證農民或農民團體為貸款對象，並增訂每一借款人最高貸款額度為1100萬元，其中資本支出最高為800萬元，週轉金最高為300萬元。

此外，「農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款」增列通過產銷履歷農產品驗證的農民組織及農企業為貸款對象，產銷經營計畫免專案核准，由貸款經辦機構審核，以簡化申貸程序。依現行規定，每一借款人最高貸款額度為5000萬元，其中週轉金最高為1000萬元(有契作關係者最高為2000萬元)。

農金局表示，專案農貸推動以來，已協助125萬戶農漁業者取得營農所需資金，未來將依循產業政策發展方向及實務需要，持續滾動式檢討專案農貸規定，透過農業金融部門，提供高效率的農貸服務及融資輔導。

有資金需求的農漁業者，可就近向當地農漁會信用部或全國農業金庫提出申請，如有相關貸款疑義，歡迎電洽以下服務專線：全國農業金庫:0972-590-951、農業信用保證基金:0963-619-301、農委會農業金融局:0933-239-983。