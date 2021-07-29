以為落枕忍痛2年 55歲男頸椎間盤突出導致肌肉萎縮

55歲陳先生工作長期要搬重物，2年前開始出現左側肩頸痠痛，以為是落枕未理會也一直沒有改善，最近開始出現手掌麻木，睡覺會因痠麻痛醒嚴重影響睡眠品質。原本靠藥物控制不舒服的症狀，肌肉開始產生無力並出現明顯的萎縮，到麻豆新樓醫院神經外科門診就醫，經磁振掃描後發現第6、第7節椎間盤突出，造成左邊神經孔狹窄。醫師建議他接受頸椎椎間盤切除合併骨融合術。3天後順利出院，後續門診追蹤時，痠麻痛的症狀已經完全改善，不用再靠藥物控制不舒服的症狀。

麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑表示，大部分的頸椎椎間盤突出以保守治療即可，首先需要矯正不良的姿勢，要盡量避免增加頸部負擔的運動或動作，讓頸部不會過度彎曲或過度伸張，在復健專科醫師指導下接受頸椎牽引，使其增加頸椎關節間的距離、幫神經根減壓，也可以接受中醫針灸，熱敷，吃藥打針等等來舒緩痙攣的肌肉。若是症狀開始變嚴重，例如長期疼痛甚至影響到生活、睡眠、工作，或手的肌肉明顯的萎縮，這時就建議及早進行外科手術治療。

張昂傑表示，頸椎椎間盤突出而導致脊髓及神經根受壓是常見的退化性疾病，容易發生在老年人、長期做增加頸部負擔的粗重工作、骨質疏鬆症、受傷者都可能造成頸椎椎間盤突出及骨刺增生的風險。現隨著3C智慧型手機和平板的普及，低頭族增加。當頸部彎曲並一直維持同一個姿勢，頭部重量對頸椎椎體和椎間盤形成一定的壓力。長期下來很容易引起頸椎提早退化、椎間盤突出及骨刺增生。

頸椎椎間盤突出的典型症狀，從頸部背面和肩胛骨的地方開始酸痛，感覺像落枕一樣，順著肩膀、手臂，到手指並產生麻痺刺痛感。隨著時間增加，狀況越來越嚴重，導致肌肉無力使不出力氣（抬手、舉東西），精細的動作（握拳，拿筷子，梳頭，扭鈕扣等）無法執行，甚至會發生患部肌肉萎縮不可逆的狀況。

「頸椎手術很危險嗎？成功率大概多少？」醫師表示，這是病人最常詢問的問題，普遍大眾都保留錯誤的迷思，認為頸椎手術容易造成癱瘓風險，或留下嚴重的後遺症。現今隨著醫療技術、儀器（如顯微鏡，骨材）診斷工具的進步，雖然手術會有風險（如脊神經受損，脊髓液外滲，食道、氣管或聲帶受傷，骨融合失敗等），只要做好術前評估，上述的風險已經是微乎其微。

醫生會從頸部前面劃開傷口，把頸部肌肉、血管、氣管和食道撥開，接著把椎間盤和位於上下節脊椎骨暴露出來。接著靠顯微鏡小心翼翼地把壓迫的椎間盤或骨刺切除，以達到神經減壓的效果。中間的空隙將植入移植骨或代替品（珠子），作為兩個脊椎骨之間的橋樑，以進行脊椎融合。病患術後3至5天便可出院，3至個月後，移植骨或珠子會與上下的脊椎骨融合成一塊堅實的骨頭，在這期間患者必須配戴頸圈，減少移植骨或珠子滑動，增加融合情形，病患也可以考慮植入「活動式人工椎間盤」，目前無健保起付，但患者術後不必戴頸圈，頸部活動也不會受到限制，也不易造成鄰近節退化的問題。