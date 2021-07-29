有身分證果汁 屏東軒禾合作社與波蜜推出芭樂綜合果汁

屏東縣軒禾農產品運銷合作社4年前創建產銷履歷認證檸檬原汁，今年推出產履歷認證芭樂原汁，並與國內飲料大廠波蜜合作，今年7月推出產銷履歷芭樂綜合果汁，軒禾合作社理事主席曾洳渝說，從農民契作的青果植栽、原果榨汁到生產製作，皆有產銷履歷驗證「是有身分證的果汁」，讓消費者吃的安心健康，安全可溯源的飲品。

軒禾農產品運銷合作社業務協理陳怡晴說，一開始推廣產銷履歷不是那麼容易，花三年終於與飲料大廠談成合作，除了穩定銷量外，也協助農民穩定市場價格，與農民簽訂契約合作，保障價格收購，讓農民不會受市場價格波動影響。

曾洳渝說，檸檬部分與軒禾契作的農民約有200人，面積約100公頃。芭樂是去年開始推，主要以高樹鄉為主，合作農民約有20人，面積約50公頃。軒禾理念重食安，產銷履歷認證，先建立完善檸檬產銷履歷機制，希望能推動到其他果品，今年在高樹鄉成立芭樂的集貨場。

曾洳渝說，為保障農民收購價格，強調產銷履歷，因此收購價格高，產地價格再加2到3元跟農民收購。

陳怡晴說，軒禾在2017年6月創建第一批全程產銷履歷的檸檬原汁，2019年12月接到外銷美國加州電商KUDO，今年與國內飲料大廠合作，推出全台首發有身分證，產銷履歷芭樂綜合果汁。從鮮果、原汁，都有產銷履歷。目前原汁除了檸檬、芭樂有原汁，也將規畫推出甘蔗、柳丁、金桔檸檬等原汁。