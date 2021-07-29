超商取貨遇到「幽靈包裹」怎麼辦？ 消基會教你這幾招

經常網購的消費者常會接收到簡訊，告訴消費者網購訂貨已到，通知前往超商付款取貨。消基會接到投訴，有消費者不疑有他付款後，才發現包裹非其所訂，要辦退貨退款卻求助無門。消基會今天召開線上記者會，呼籲消費者切莫接受來路不明商品，並請物流業與通路商共同協助防止詐騙集團。

消基會表示，接到消費者投訴此類案件後，認為事態嚴重，乃即向警政署165防詐專線查詢，獲知該類詐騙多屬「境外包裹」，近年相關案例有增無減，且多屬以「超商貨到付款」或「宅配到家」模式對不明究裡的消費者進行詐騙。

內政部警政署165防詐專線預防科宣導股代理股長顏銘寬表示，民眾並未網路購物，收到簡訊通知取貨，常因個資正確因此付款取貨。打開後發現並未訂購此商品，這才驚覺遭到詐騙，此類包裹被稱為「幽靈包裹」。但因金額不大，民眾往往覺得算了，造成詐騙集團覺得有利可圖、詐騙事件層出不窮。民眾要杜絕此類詐騙的，應做到不幫家人代收、確認是否商品是否正確，付款取貨前查詢寄件人資訊等。

他指出，民眾發現接到「幽靈包裹」，應該把握時間馬上申請退款退貨；若電話難以撥通，包寡上有寄件人資訊可估聯繫。超商取貨付款發現遭詐騙，全家便利商店可打全家物流客服專線、24小時處理；7-Eleven可打聯合服務中心，專人確認進行退款退貨事宜。

消基會建議，超商系統運用內部通報機制，將全國轄下可能被詐騙的情事，經常進行通報和整合，一旦發生「同一廠商、同一天被投訴發生3起可能的詐騙情事」時，便應立即將問題商家的往來案款予以凍結，並停止提供服務，且於事後若一旦確認該廠商涉及詐騙屬實，更立即將其下架。如此一來，消費者便不會再在超商通路上當受騙。

消費者要避免陷入詐騙陷阱，得預防個人資料（姓名、電話、地址、身份證字號等）外洩，不隨意提供個人資料給擺攤（申辦信用卡）、網路申請會員、抽獎、路邊填問卷、身份證影本（參加旅行團、求職）、網路算命、臉書各式遊戲、各種免費APP等等。

消基會呼籲，網購平台等業者對於消費者的交易個資，應該加強保護措施之；也建議消費者對於近年來十分猖獗的「不請自來」貨品包裹，不要冒然取貨。而對於宅配到府及付款的貨品包裹，消費者務必記得要先向家人詳細查證之後，才能放心簽收付款；特別是更要留意貨品包裹上寄件人託運人的資訊是否「完整或清楚記載」，如有記載不完整或不清楚的可疑之處，消費者應該拒絕收受。只有消費者提高警覺，不要冒然取貨或拒絕收受。