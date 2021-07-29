帶狀皰疹常見又能讓人痛苦不堪 現有疫苗可打但要自費

帶狀皰疹常見、反覆發作更讓人苦不堪言，很多人不知道缺乏維他命D而免疫力低下可能致病、且帶狀皰疹已有疫苗可打了，不過類似新冠疫情、疫苗打了不保證不得病，但可大幅減少重症病情，不過要自費約4千到5千元。

奇美醫學中心疼痛科今天發表「脈衝式高頻神經調控」技術合併營養治療、有效緩解帶狀皰疹成果；疼痛科主治醫師廖書緯說明難治案例：68歲謝先生去年帶狀皰疹因未即時有效治療又高齡，演變成慢性神經痛，不斷刺痛抽痛。經藥物治療無改善且發病超過半年，改用胸椎神經根「脈衝式高頻神經調控」療法，疼痛緩解，不料才過兩周又復發。

經進一步診察發現患者嚴重維生素D缺乏、免疫力低下，先以高劑量維生素D滴劑治療，再第二次「脈衝式高頻神經調控」，終於明顯減少疼痛， 經過三個月目前病況穩定，患者非常滿意。

健保資料庫統計每年每千人約5人罹患帶狀皰疹，大於60歲倍增至每百人就有一人、且有10%會發展成皰疹後神經痛，不但生活品質下降，醫療支出及負擔都大幅上升，部分病人更成門診常客，靠吃止痛藥度日。

廖書緯表示，若藥物效果不彰，調整營養狀況並接受「高頻神經調控」有可能改善。這種治療技術由醫師以影像導引輔助，將電刺激針帶到目標神經旁，使用高頻電刺激產生電磁場來誘發神經調控，達到疼痛緩解，有低風險、低侵入性、副作用少、治療時間短等優點，不需全身麻醉也沒有傷口，適合高齡病人。