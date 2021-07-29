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帶狀皰疹常見又能讓人痛苦不堪 現有疫苗可打但要自費

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心疼痛科主治醫師廖書緯今發表難治帶狀皰疹複合療法。圖／廖書緯提供
奇美醫學中心疼痛科主治醫師廖書緯今發表難治帶狀皰疹複合療法。圖／廖書緯提供

帶狀皰疹常見、反覆發作更讓人苦不堪言，很多人不知道缺乏維他命D而免疫力低下可能致病、且帶狀皰疹已有疫苗可打了，不過類似新冠疫情、疫苗打了不保證不得病，但可大幅減少重症病情，不過要自費約4千到5千元。

奇美醫學中心疼痛科今天發表「脈衝式高頻神經調控」技術合併營養治療、有效緩解帶狀皰疹成果；疼痛科主治醫師廖書緯說明難治案例：68歲謝先生去年帶狀皰疹因未即時有效治療又高齡，演變成慢性神經痛，不斷刺痛抽痛。經藥物治療無改善且發病超過半年，改用胸椎神經根「脈衝式高頻神經調控」療法，疼痛緩解，不料才過兩周又復發。

經進一步診察發現患者嚴重維生素D缺乏、免疫力低下，先以高劑量維生素D滴劑治療，再第二次「脈衝式高頻神經調控」，終於明顯減少疼痛， 經過三個月目前病況穩定，患者非常滿意。

健保資料庫統計每年每千人約5人罹患帶狀皰疹，大於60歲倍增至每百人就有一人、且有10%會發展成皰疹後神經痛，不但生活品質下降，醫療支出及負擔都大幅上升，部分病人更成門診常客，靠吃止痛藥度日。

廖書緯表示，若藥物效果不彰，調整營養狀況並接受「高頻神經調控」有可能改善。這種治療技術由醫師以影像導引輔助，將電刺激針帶到目標神經旁，使用高頻電刺激產生電磁場來誘發神經調控，達到疼痛緩解，有低風險、低侵入性、副作用少、治療時間短等優點，不需全身麻醉也沒有傷口，適合高齡病人。

廖書緯認為預防很重要，年齡大於50歲且有多重慢性病，免疫功能不良的族群，可施打疫苗；英國大型臨床研究發現，打帶狀皰疹疫苗，罹患機率減少五成；即使仍罹患、發生皰疹後神經痛比例可少六成。若不幸發病首要防止長期神經痛：高齡、免疫功能不全、起疹前疼痛長於三天、急性期疼痛劇烈、疹子數量密集、有眼部的侵犯等，都是神經痛危險因子，需積極縮短病程並止痛。

奇美醫學中心疼痛科主治醫師廖書緯今發表難治帶狀皰疹複合療法成功案例。圖／廖書緯提供
奇美醫學中心疼痛科主治醫師廖書緯今發表難治帶狀皰疹複合療法成功案例。圖／廖書緯提供
奇美醫學中心疼痛科主治醫師廖書緯今發表難治帶狀皰疹複合療法。圖／廖書緯提供
奇美醫學中心疼痛科主治醫師廖書緯今發表難治帶狀皰疹複合療法。圖／廖書緯提供

帶狀皰疹 經痛 疫苗

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