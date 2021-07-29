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高雄好家載效益擴大 市府整合多方力量盼助業者突圍

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府強打「高雄好家載」互助經濟，近期也加碼祭出抽加菜金等誘因。圖／高雄市新聞局提供
高雄市政府強打「高雄好家載」互助經濟，近期也加碼祭出抽加菜金等誘因。圖／高雄市新聞局提供

疫情改變民眾生活、消費習慣，防疫時期，零接觸的線上服務愈來愈夯。LINE熱點主打成為「隨手可得的生活小幫手」，不論訂餐、掛號、叫車等甚至點太歲燈，都能線上一指搞定，省去下載多個App的麻煩。高雄市政府借助「LINE熱點」便利性，合作推出「高雄好家載」防疫互助平台，協助業者導入電子支付，民眾只要打開最常用的LINE提供就能線上點餐付款，並由計程車送到家，提供民眾便利服務，也助業者、運將度難關，盼創造多贏。

高雄市政府表示，「高雄好家載」優選高雄上千家美食餐廳，不管是異國料理，還是在地美味，葷素食任君挑選。業者們端出拿手菜，讓民眾用實惠價格就可享受星級料理，無論古早台式風味還是異國特色餐點，在防疫期間能嘗遍世界各地美好滋味。

新聞局長董建宏指出，危機就是轉機，因此許多業者在疫情期間，開始由傳統的實體交易拓展到線上服務，然而轉型不免碰到陣痛期，大至不懂電子支付系統，小至如何為產品拍攝宣傳照，都讓不少業者困擾，其中「上架費」更是讓業者頭痛，不得不選擇漲價，高市府全額補助業者上架費，及推出滿199元免運，除幫助業者減少不必要開支，更能讓消費者每一分錢都花在產品上，用划算價格買到最好服務，LINE熱點也善盡企業社會責任，提供業者數位行銷管道，幫助擴大曝光，開拓新客源。

高市府、LINE熱點全力輔導業者轉型迎接挑戰，高雄在地品牌健人餐廚等業者指出，在高雄好家載6月初剛上架時便打頭陣加入，業績提升相當有感，感謝市府提供媒合機會及平台，拉近消費者與店家距離，在疫情摧折經濟的考驗下，讓非常時期也能有突圍表現。

市府也提醒民眾，用好家載訂餐別忘登錄「時時送」抽199元加菜金，經由「高雄市政府LINE官方帳號」（https://bit.ly/3yBtdXq）登錄，有機會抽中每小時100組「防疫互助碼」，8月10日截止前，每天送1000組，總共送2萬組，愈早登錄機會愈大。

LINE 疫情 高雄市

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