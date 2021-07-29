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「信東止痛針」出現黃褐色沉澱物 食藥署回收4.3萬劑

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
信東藥廠出產的止痛針，要求改善包裝增加避光性，避免藥劑變質。圖／食藥署提供
信東藥廠出產的止痛針，要求改善包裝增加避光性，避免藥劑變質。圖／食藥署提供

信東生技出產的止痛針因出現不明黃褐色結晶沉澱，經醫院通報後，食藥署限期回收4萬3千多支，並請醫院藥局等各單位停止使用，食藥署科長洪國登指出，回收的藥品主要為克痛解注射液，約30毫克/毫升包裝，研判因保存不良造成沉積物沉澱，後續會要求藥廠改良外包裝成，避免光照變質。

食藥署接獲通醫院報信，東生技股份有限公司生產的克痛解注射液出現黃褐色沉澱物，並經藥廠主動回收，出現問題的藥品批號為2MC155，洪國登表示，此次總計回收4.3萬支，並限期於110年8月19日前完成回收作業，去年也曾經發生過藥品變質狀況，已請廠商改善外包裝，並提出改善成果報告書供後續審查。

目前該藥品主成分為Ketorolac Tromethamine，主要用於短期（≦5天）使用於緩解無法口服之病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後。現已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

食藥署 生技 手術

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