快訊

羽球／中華羽將首闖奧運4強！ 麟洋配擊退地主寫新猷

射箭／末局3支10分箭 林佳恩再次逆轉晉級16強

罹癌未掉過淚 女兒替術後母攝影記錄乳房切除

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
「生命癌殤」一作是攝影師王怡霖的母親，接受癌症手術後兩周所拍攝。圖／王怡霖提供
「生命癌殤」一作是攝影師王怡霖的母親，接受癌症手術後兩周所拍攝。圖／王怡霖提供

身為攝影師及街頭藝術家的王怡霖，從小就對攝影十分著迷，對人物攝影更是情有獨鍾，運用鏡頭記錄生活中的每個片刻。攝影在王母3年前不幸確診乳癌過程中，也同時記錄了病程，王怡霖用最自然的底片表現，讓切除乳房成為生命的一部分，沒有自卑感作祟，捕捉母親勇敢抗癌的時刻。

衛生所巡迴車3年前揪出媽媽罹癌，王怡霖告訴記者，發現乳癌第二期那年媽媽70歲，醫師怕癌細胞不斷擴散，因此很快做出切除乳房的決定。

「一般聽到確診癌症，許多人情緒都會潰堤，但我媽媽連一滴淚都沒掉過。」王怡霖說，媽媽從事護理師退休，或許對疾病都有一定的知識背景，一直以來按照醫師囑咐接受治療，也沒多說些什麼，一切就是很坦然。

擅長攝影的王怡霖也將媽媽的抗癌歷程，用影像記錄下來。「生命癌殤」一作是在王媽媽接受癌症手術後兩周所拍攝，運用底片相機，照片呈現黑白色系，王母赤裸上半身，眼神凝視遠方，還可看見術後尚未拆封的一排膠帶。

對於年長者而言，這樣的尺度或許太前衛，但王怡霖說，事前有問過媽媽的意見，也跟她溝通會如何拍攝，「對於我的創作媽媽都很支持。」一共拍了36張照片，這張最自然、放鬆。

「生命癌殤」一作投稿，癌症希望基金會與羅氏大藥廠共同舉辦的第八屆「捕捉希望」比賽，一舉奪下親友組第一名的佳績。

「時光抓不住，希望記錄當下，才不會有遺憾。」王怡霖說，自己是個情緒豐富的人，透過鏡頭下的人生百態，她希望自己的作品可讓更多癌友知曉，勇敢面對、不逃避解決問題，也能像她們母女一樣正向地面對抗癌旅程；面對生命無常，只能更用力活在當下，用快樂的心去面對未知挑戰，盼大家不要放棄任何希望。

延伸閱讀

展現疫情下的堅韌 2021年徠卡LOBA攝影獎入圍名單公布

頂級相機配佳釀 徠卡相機與羅蘭百悅香檳成為合作夥伴

Sony隨身攝影相機ZV-E10加入可交換鏡頭設計 8月在台上市售價曝光

帶攝影隊救災 韓紅被批作秀：像領導視察工作

相關新聞

「信東止痛針」出現黃褐色沉澱物 食藥署回收4.3萬劑

信東生技出產的止痛針因出現不明黃褐色結晶沉澱，經醫院通報後，食藥署限期回收4萬3千多支，並請醫院藥局等各單位停止使用，食...

停課不停學 學童淪為「惡視力」0度跳500度

疫情期間孩子停課不停學，遠距教學用平板或手機，休閒也當3C寶寶，屏東有小三學童一個月內一眼近視從0度跳到500度，淪為「...

女大生打AZ連吞5顆普拿疼 醫揭「每日安全劑量」吃多恐喪命

不少民眾可能因接種完AZ或莫德納疫苗產生的副作用，像是發燒或全身痠痛等，配上普拿疼來止痛退燒，家醫科醫師許書華就分享先前有1名女大生吞了5顆普拿疼，她認為服用過量會造成肝臟損傷，製圖讓民眾了解「每日安全劑量」。

帶狀皰疹常見又能讓人痛苦不堪 現有疫苗可打但要自費

帶狀皰疹常見、反覆發作更讓人苦不堪言，很多人不知道缺乏維他命D而免疫力低下可能致病、且帶狀皰疹已有疫苗可打了，不過類似新...

高雄好家載效益擴大 市府整合多方力量盼助業者突圍

疫情改變民眾生活、消費習慣，防疫時期，零接觸的線上服務愈來愈夯。LINE熱點主打成為「隨手可得的生活小幫手」，不論訂餐、...

罹癌未掉過淚 女兒替術後母攝影記錄乳房切除

身為攝影師及街頭藝術家的王怡霖，從小就對攝影十分著迷，對人物攝影更是情有獨鍾，運用鏡頭記錄生活中的每個片刻。攝影在王母3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。