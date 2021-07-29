周末西南氣流狂襲 氣象局示警南部防豪雨、雨區到北部

西南風持續影響。中央氣象局說，周末兩天西南風增強為西南氣流，雨區擴散到北部，中南部留意大雨甚至豪雨，南部慎防豪雨等級以上降雨。

氣象預報員李孟軒說，今天天氣持續受到西南風影響，南部持續有降雨，局部地區累積到大雨等級，清晨中部、新竹苗栗沿海也有局部短暫陣雨或雷雨，中部整天留意局部短暫陣雨。北部跟東半部中午之前還是多雲到晴天氣為主，午後各地出現明顯短延時強降雨。

李孟軒說，今天白天降雨熱區在南部，降雨時間長，有可能累積到局部大雨，山區、近山區平地午後留意短延時強降雨、雷擊、強陣風甚至局部大雨。晚上中南部降雨還是持續，尤其南部，到明天清晨雨量偏多。

溫度方面，李孟軒說，苗栗以北、宜花東今天還是持續發布高溫資訊，有機會局部36度。今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。中部地區沒下雨時有機會到34度，但比較悶熱，南部降雨多，高溫32度。

李孟軒說，中國一帶延伸到日本南方海面都是低壓帶範圍，台灣在大低壓帶西南側，盛行西南風，今明兩天中南部留意短暫陣雨或雷雨，北部留意午後雷陣雨。

李孟軒說，周末巴士海峽較強西南風向北擴展到台灣上空，西南風來到西南氣流等級，加上位在低壓帶，將帶來更為充沛水氣，天氣更不穩定，中南部大雨、豪雨機會提高，南部有局部豪雨等級以上。北部、東半部降雨不只侷限在午後，其他時間也會有短暫陣雨或雷雨，午後留意短延時降雨，有可能來到大雨等級。

李孟軒示警，周末兩天雨最強，迎風面中南部大雨、豪雨機率明顯增加。下周西南風仍偏強，中南部有局部大雨或豪雨，北東仍是局部陣雨或雷雨。目前台灣大致上位在大低壓帶影響範圍，預報上到8月6日台灣都在大低壓帶範圍裡，天氣持續不穩定。