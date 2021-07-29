騎士停等號誌「另類防曬」警方：易遭檢舉受罰

疫情警戒27日起已調降為二級，道路車流逐漸增加，但近來氣候炎熱，有些機車騎士行經有號誌的路口停等紅燈時，常因怕曬太陽在陰影處躲避，甚至停在紅線上，已妨礙其他車輛通行，苗栗縣警局強調這類交通違規行為去年遭檢舉就有10件，提醒駕駛人注意遵守交通規則，以免受罰。

苗栗縣警局交通隊指出，7月27日起調降疫情警戒至第二級，許多公司行號取消分流、居家上班機制，道路湧現機車族群，但目前正值農曆「大暑」節氣，台灣進入高溫酷暑的夏季，有部分機車族在行經有號誌路口停等紅燈時，為了怕曬而在陰影處躲避豔陽照射，甚至停在紅線上，不但妨礙其他車輛通行，且易造成後方駕駛人閃避不及發生交通事故。

依道路交通安全規則第111條，道路旁有繪設紅線或在橋梁、圓環及快車道等處，甚至是公共汽車招呼站10公尺內，都不可以臨時停車，如機車族為躲避太陽在設有禁止臨時停車標誌、標線處臨停，可依道路交通管理處罰條例第55條相關規定處罰，可處300元以上、600元以下罰鍰；若是在行駛途中驟然減速、剎車或於車道中暫停，可依第43條危險駕駛處罰，最高可處罰2萬4000元罰鍰。