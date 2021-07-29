停課不停學 學童淪為「惡視力」0度跳500度

疫情期間孩子停課不停學，遠距教學用平板或手機，休閒也當3C寶寶，屏東有小三學童一個月內一眼近視從0度跳到500度，淪為「惡視力」。國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌提出警訊，防疫期間幼童長時接觸3C產品，睫狀肌用力，常看成「鬥雞眼」而不自知，應趁視力未惡化前多儲存遠視度數當本錢，避免淪為高度近視，而有失明之虞。

今年5月起三級警戒，不少家長需請防疫照顧假帶小孩，收入短缺事小，崩潰的是孩子近視度數飆高，高雄晁媽媽說，她怕念小三的兒子遠距上課傷眼，筆電還外接電視大螢幕，結果兒子一個月內近視增50度，「停課不停學，對孩子視力真的很傷」。

黃媽媽不讓孩子提早碰3C，家裡沒買電腦，結果線上教學需用，起初她讓兒子拿手機上課，發現兒子盯著超小螢幕太摧殘，趕緊花錢添設備。盧姓驗光師兒子將升小二，這兩個月近視增加到75度，警覺不妙。

輔英科大附設醫院眼科醫師洪啟庭6月收治一名小三學童，一個月內雙眼近視度數各飆升300度、500度，所幸視力仍有1.0，研判是假性近視，還可點藥治療，他說，平板或手機的用眼距離更近，睫狀肌過度麻痺就會造成假性近視，置之不理，還沒開學肯定就變真近視。

高榮眼科醫師賴薇羽說，過去孩子1年近視度數不超過50度，現在3個月就增加50度，很多孩子上課盯著電腦，下課運動也跟著視訊做，眼睛等於都沒休息。高雄長庚近視防治中心負責人吳佩昌說，疫情期間孩子少到戶外走動，視線無法流動，近視度數激增，今年視力不良率已從去年的4.35％彈升到4.6％！

吳佩昌說，新冠肺炎疫情自去年興起，美國眼科醫學期刊及大陸學者對學童進行視力調查，發現2020年6歲孩童近視盛行率較前幾年增加400％！7歲至8歲童增加200%。預防近視，學童除需約制3C產品使用時間，也下課多到戶外。

他表示，教育部推出「遠視儲備」觀念，幼稚園學童遠視至少100度，國小低年級至少50度才夠本錢，國際上認定，遠視若小於75度就是近視前期，高雄長庚做過研究，遠視50度以下學童，隔年近視機率是55％，如儘早點藥，可降至21％，「現在使用3C產品的使用既無可避免，孩子的戶外活動應加強力道」。