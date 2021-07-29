快訊

為拚觀光「加料」歷史？他考證澎湖「南進指揮所」奇談

台2線瑞芳段1聯結槽車追撞3車 雙向交通中斷大塞車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停課不停學 學童淪為「惡視力」0度跳500度

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
小朋友如果遠視度數本錢不足，一旦淪於近視，很可能一年以100度的度數推進。圖／國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌提供
小朋友如果遠視度數本錢不足，一旦淪於近視，很可能一年以100度的度數推進。圖／國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌提供

疫情期間孩子停課不停學，遠距教學用平板或手機，休閒也當3C寶寶，屏東有小三學童一個月內一眼近視從0度跳到500度，淪為「惡視力」。國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌提出警訊，防疫期間幼童長時接觸3C產品，睫狀肌用力，常看成「鬥雞眼」而不自知，應趁視力未惡化前多儲存遠視度數當本錢，避免淪為高度近視，而有失明之虞。

今年5月起三級警戒，不少家長需請防疫照顧假帶小孩，收入短缺事小，崩潰的是孩子近視度數飆高，高雄晁媽媽說，她怕念小三的兒子遠距上課傷眼，筆電還外接電視大螢幕，結果兒子一個月內近視增50度，「停課不停學，對孩子視力真的很傷」。

黃媽媽不讓孩子提早碰3C，家裡沒買電腦，結果線上教學需用，起初她讓兒子拿手機上課，發現兒子盯著超小螢幕太摧殘，趕緊花錢添設備。盧姓驗光師兒子將升小二，這兩個月近視增加到75度，警覺不妙。

輔英科大附設醫院眼科醫師洪啟庭6月收治一名小三學童，一個月內雙眼近視度數各飆升300度、500度，所幸視力仍有1.0，研判是假性近視，還可點藥治療，他說，平板或手機的用眼距離更近，睫狀肌過度麻痺就會造成假性近視，置之不理，還沒開學肯定就變真近視。

高榮眼科醫師賴薇羽說，過去孩子1年近視度數不超過50度，現在3個月就增加50度，很多孩子上課盯著電腦，下課運動也跟著視訊做，眼睛等於都沒休息。高雄長庚近視防治中心負責人吳佩昌說，疫情期間孩子少到戶外走動，視線無法流動，近視度數激增，今年視力不良率已從去年的4.35％彈升到4.6％！

吳佩昌說，新冠肺炎疫情自去年興起，美國眼科醫學期刊及大陸學者對學童進行視力調查，發現2020年6歲孩童近視盛行率較前幾年增加400％！7歲至8歲童增加200%。預防近視，學童除需約制3C產品使用時間，也下課多到戶外。

他表示，教育部推出「遠視儲備」觀念，幼稚園學童遠視至少100度，國小低年級至少50度才夠本錢，國際上認定，遠視若小於75度就是近視前期，高雄長庚做過研究，遠視50度以下學童，隔年近視機率是55％，如儘早點藥，可降至21％，「現在使用3C產品的使用既無可避免，孩子的戶外活動應加強力道」。

賴薇羽也說，據國外經驗，戶外運動逾2至3小時可讓3成學童延緩近視，國健署也倡導，學童看30分鐘電腦至少要讓眼睛休息10分鐘，洪啟庭則建議教師彈性調整遠距課程時間，讓學童眼睛多休息。

疫情期間，學童上課用3C產品，下課又少活動，未適度讓眼睛休息，近視度數大躍進。圖／國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌提供
疫情期間，學童上課用3C產品，下課又少活動，未適度讓眼睛休息，近視度數大躍進。圖／國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌提供
國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌表示，不少學童過度使用3C產品，眼睛睫狀肌過度使用，眼睛內聚而成鬥雞眼不而自知。圖／國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌提供
國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌表示，不少學童過度使用3C產品，眼睛睫狀肌過度使用，眼睛內聚而成鬥雞眼不而自知。圖／國教署學童視力保健計劃主持人吳佩昌提供

近視 視力 3C

延伸閱讀

兩房一廳月租2萬 好窄客廳照曝光網傻眼：友善近視者嗎？

射擊／甜美證件妹吳佳穎保雙眸視力 比賽少碰3C

疫情讓孩童視力更陷危機 醫師提醒快檢查

從小家裡沒電視 高雄這對雙胞胎考上雄中

相關新聞

停課不停學 學童淪為「惡視力」0度跳500度

疫情期間孩子停課不停學，遠距教學用平板或手機，休閒也當3C寶寶，屏東有小三學童一個月內一眼近視從0度跳到500度，淪為「...

女大生打AZ連吞5顆普拿疼 醫揭「每日安全劑量」吃多恐喪命

不少民眾可能因接種完AZ或莫德納疫苗產生的副作用，像是發燒或全身痠痛等，配上普拿疼來止痛退燒，家醫科醫師許書華就分享先前有1名女大生吞了5顆普拿疼，她認為服用過量會造成肝臟損傷，製圖讓民眾了解「每日安全劑量」。

健康主題館／喝水吃東西易嗆到 長者小心吸入性肺炎

●嗆咳易引起吸入性肺炎，威脅高齡長者生命

鮑莫爾成本病》為何理髮越來越貴，手機卻越來越便宜？

鮑莫爾成本病是指，手機、汽車等的價格隨著科技發展、經濟成長持續降低，而音樂會、理髮等服務部門的價格卻持續走高的現象。

罹癌未掉過淚 女兒替術後母攝影記錄乳房切除

身為攝影師及街頭藝術家的王怡霖，從小就對攝影十分著迷，對人物攝影更是情有獨鍾，運用鏡頭記錄生活中的每個片刻。攝影在王母3...

注意！ 台鐵8月5日起延長團體票預售 3個月前就可訂

為便利團體旅客規畫旅遊行程，台鐵局今天宣布，自8月5日（訂票日）起延長團體票及專開列車申購期程，原開放申購期程為乘車日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。