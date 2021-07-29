目標2050年農業淨零排放 台灣與丹麥今對談

丹麥商務辦事處、農委會畜試所、循環台灣基金會今舉行「2050年農業淨零，丹麥的目標與路徑分享-與台灣的共同責任與全球夥伴關係」線上研討會，台灣與丹麥產業代表將在會議當中分享經驗。

畜試所表示，世界各國紛紛宣示2050年淨零轉型目標，台灣也規劃未來永續發展的氣候治理路徑，以達到淨零排放的承諾。淨零排放目標需要全世界及各產業部門攜手合作努力，並透過技術交流，讓永續相關知識及技術在各專業領域全面展開。

今天研討會中，農委會主委陳吉仲與丹麥商務辦事處柏孟德處長將出席致詞，主辦單位邀請了丹麥農業與食品委員會氣候長Niels Peter Nørring分享丹麥如何面對2050年淨零排放目標以及所採取的行動，丹麥畜產領導企業SKIOLD亞洲區總監Sussie Ketit分享丹麥低碳豬場設計在台灣的實證案例。

畜試所表示，畜試所所長黃振芳及主秘程梅萍也將在研討會中分享台灣在農業淨零目標的規劃與研發成果，另外也邀請到台灣漢寶牧場陳修雄董事長分享其減碳的做法和永續經營的理念。

畜試所表示，減碳措施除了發展再生能源和提升能源效率外，也必須更有效率地使用資源。轉型循環經濟，能夠以更少的資源來滿足更多人的生活需求，是實踐淨零排放的重要解方，國與國之間，可以透過循環經濟的合作，來共解氣候危機，希望能透過這次分享與前瞻性的對談，開啟台丹在淨零農業對話，建立合作交流的平台，為2050年淨零達標，更為下一世代守護安全且永續的地球。

畜試所說，丹麥在畜牧業永續發展上，在國際一直保持著領先的地位，現今580萬人口的丹麥可以產出供應1500萬人的農糧食品，丹麥食物及相關產品在全世界受到信賴，且以永續、高品質著稱。

丹麥為達到2050年從餐桌到農場淨零排放的目標，已研擬出22條淨零路徑，針對農業食品產業鏈各環節給予永續發展的指引，經由產官學合作，結合氣候合作夥伴，不僅透過資金的挹注鼓勵創新，並將研發成果永續發展相關的技術與世界各國分享及交流。