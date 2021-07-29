女大生打AZ連吞5顆普拿疼 醫揭「每日安全劑量」吃多恐喪命

不少民眾可能因接種完AZ或莫德納疫苗產生的副作用，像是發燒或全身痠痛等，配上普拿疼來止痛退燒，家醫科醫師許書華就分享先前有1名女大生吞了5顆普拿疼，她認為服用過量會造成肝臟損傷，製圖讓民眾了解「每日安全劑量」。

一名18歲的女大生日前分享自身經驗，表示打完AZ疫苗後出現發燒、關節痛、頭痛等症狀，陸續吞了5顆普拿疼仍止不住痛，提醒網友們注意後續副作用。醫師許書華看完此分享後在臉書表示，普拿疼裡頭的「乙醯胺酚」（acetaminophen）能止痛退燒，但服用過多的乙醯胺酚，恐怕導致肝臟損傷甚至死亡，一般建議最大日劑量不要超過4000 毫克（mg），而平常頻繁使用的人，應在安全前提下，「盡可能每天不要超過 3000毫克。」

醫師許書華自製「普拿疼每日安全劑量」，網友大讚相當實用。（翻攝自許書華醫師 陪妳寫日記臉書）

許書華提出5點提醒，並做出「每日安全劑量」表格。像是購買非處方的咳嗽、感冒或止痛藥物時，需觀察是否含有乙醯胺酚的成份，「一般常見劑量為325、500或650毫克」，其中服用到500或650毫克需格外小心；再來是不應再配其他含有乙醯胺酚的藥物，避免劑量過高；也須避免在服藥時飲酒或配上含酒精之飲料，避免加重藥品肝毒性。

若不幸服藥過量，出現中毒症狀，早期發現也相當重要，許書華表示，大約過量服用後24小時內，可能會出現噁心、嘔吐、食慾不振、右上腹部疼痛，嚴重中毒時，皮膚可能會變黃及感到倦怠。「若能在中毒後8小時內給予解毒劑治療最有效。」最後她提醒，打疫苗不需要常規服用普拿疼，打完後有發燒再吃即可。

不少網友看完後大讚許書華的分享相當實用，「立馬收藏起來」；也有人提出詢問，「大量喝水（一天3000c.c.）對AZ很有用，這是真的嗎？還是只是傳聞？」許書華回應，「可能是指發燒過程中人體排汗散熱，排汗愈多，水分流失愈多。需要適度補充水分。」