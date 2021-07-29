百貨、飯店趕東奧熱大優惠 義大遊樂世界入園只要99元
慶祝東京奧運中華隊捷報頻傳，同時迎接防疫警戒降至二級，百貨及遊樂園同步祭出優惠，邀民眾一起歡慶。
高雄「義大遊樂世界」慶祝舉重女神郭婞淳為台灣勇奪東京奧運首面金牌，球后戴資穎也打進八強，原價899元入園門票，今起至8月1日推出歡慶奪金入園價99元；園區內可與吉祥物大義互動，也加碼推出牛仔大冒險戶外表演。憑入園門票還能免費搭乘南台灣最高的義大摩天輪，飽覽高雄美麗景致。
高雄漢來大飯店則推出「好事成雙 打疫苗再優惠」住房專案。即日起至9月30日預訂市景精緻雙人房，兩天一夜2988元，房客入住出示本人疫苗接種卡，可再折抵房200；連續住兩晚，有疫苗黃卡除可折抵400，再加贈漢來紀念POLO衫或可愛卡通T恤1件。專案價即起至9月30日止，每天限量10間。
高雄大遠百正登場的年中慶也趕東奧熱，7樓New Balance、Converse等知名運動器牌聯合推出獨家特惠，NIKE精選服飾8月8日前2件6折；adidas運動服飾全面8折、精選鞋款8月8日前1590元起。Asics推出全新一代GEL-KAYANO 28支撐系列跑鞋，即起至8月9日新品85折、滿5000元送1000元，買喝采系列鞋款即贈限量應援毛巾。PUMA服飾鞋款2件8折、3件7折，折後滿4500元再享9折。UNDER ARMOUR推出服飾、鞋包任選3件75折，單筆滿8000元現抵1500元，還可再參加百貨服飾5000元送500元，相當於6折。
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