百貨、飯店趕東奧熱大優惠 義大遊樂世界入園只要99元

慶祝東京奧運中華隊捷報頻傳，同時迎接防疫警戒降至二級，百貨及遊樂園同步祭出優惠，邀民眾一起歡慶。

高雄「義大遊樂世界」慶祝舉重女神郭婞淳為台灣勇奪東京奧運首面金牌，球后戴資穎也打進八強，原價899元入園門票，今起至8月1日推出歡慶奪金入園價99元；園區內可與吉祥物大義互動，也加碼推出牛仔大冒險戶外表演。憑入園門票還能免費搭乘南台灣最高的義大摩天輪，飽覽高雄美麗景致。

高雄漢來大飯店則推出「好事成雙 打疫苗再優惠」住房專案。即日起至9月30日預訂市景精緻雙人房，兩天一夜2988元，房客入住出示本人疫苗接種卡，可再折抵房200；連續住兩晚，有疫苗黃卡除可折抵400，再加贈漢來紀念POLO衫或可愛卡通T恤1件。專案價即起至9月30日止，每天限量10間。