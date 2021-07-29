未來天氣變數多 彭啟明：周末起轉趨不穩定至下周末

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專說，從周日開始，台灣附近風場都是顯著的偏西南風，南部每天都有降雨，大環境的西南風，配合上地形，在嘉義以南到屏東山區，每天都會有不同形態的降雨，尤其是午後熱對流，甚至早上也都有雷雨胞移入，陣雨之間將越來越密集，雨勢顯著增強加大，周末會更趨於明顯，而且可能持續到下周末，要多注意這變化。

彭啟明說，南部是持續性有間隔的陣雨，中部則是偶發性的陣雨，在台灣西半部都有熱對流局部的發生，而北部則是午後雷陣雨，和東部一樣，位於西南風的背風面，相對之下非常的炎熱高溫，尤其是中午時間，過去幾天都出現連續高溫，也讓台灣用電持續創新高紀錄，高溫過後也發展午後熱對流，主要是發生在雪山山脈沿線，往平地擴展開來，今天依舊類似的高溫天氣，可以觀察午後雷陣雨將有增強、範圍也將更廣泛一些。

彭啟明表示，由於整個東亞低壓帶正面臨重新調整，隨著兩個颱風減弱為熱帶低氣壓及溫帶氣旋，整體低壓有往北抬的趨勢，整個低壓的下緣，配合著西南季風，也讓台灣附近逐漸位於西南季風的軸線上，雖然不是最主要最強的強風區，但更增添不穩定性，預期周末開始到下周末，有逐漸增強的趨勢。

彭啟明說，預期這樣不穩定的條件，要等到8月中上旬，整個環境勢力改變，例如太平洋高壓，或是這一兩周有颱風發展生成，才有機會改變。也要留意在這南海到台灣附近都是偏西南風的環境，是否仍有小的低壓發展，這也讓未來的天氣變數較多，也更趨不穩定。

他說，例如今天一早就有對流發展，這是海陸風環流和西南風的對峙發展出來，這當中也都有不定時很局地的短延時強降雨，10分鐘突然發生約10-15毫米的雨勢，換算起來就是時雨量60到接近100毫米，非常的劇烈，提醒您遇到這樣急促猛烈的降雨，務必要能避就避。而北部及東半部，今天仍有出現高溫機會，但隨著未來水氣增多，午後陣雨也會增強，高溫在這幾天將逐步緩解一些。

彭啟明說，戶外工作務必要注意安全，特別是局部的強對流胞下，很容易有強陣風、雷擊與急促的雨勢，很容易有戶外工安事件發生，務必要提高警覺。農漁民朋友也要隨時留意對流發展的位置，適時的要因應這樣的變化，不要覺得只有颱風才要準備，類似這樣的不穩定，很容易有意外發生。