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周末起嚴防致災雨！吳德榮：看似沒完沒了 未見盡頭
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天天氣型態類似，但西南季風漸向北調，不穩定大氣影響的範圍逐日擴大、雨勢亦有逐日增大的趨勢；除了迎風面苗栗以南有陣雨、雷雨，北部、東半部午後的局部雷陣雨亦逐日活躍。
背風面北部、東半部未降雨前，則都是晴朗、炎熱，最高溫可達37、38度，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度，中部25至36度，南部24至34度，東部23至38度。
吳德榮說，周六至下周一西南季風持續，季風槽甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢，由於將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防致災的可能。
下周二至周六季風槽的東端（關島北方海面）有低壓發展的跡象，但並未改變此行星尺度西南季風持續影響台灣的型態，迎風面的大量降雨看似「沒完沒了、未見盡頭」，應該注意。但已接近期末，模式模擬調整中、宜再觀察。
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