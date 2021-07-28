廟口酬神戲！演員戴口罩演到快掉淚 辛苦但珍惜工作機會

疫情警戒27日起降為二級，廟口酬神戲可以演了，歌仔戲演員戴口罩登場，大熱天裡，戴口罩演戲妝都糊了，還得忍受悶熱，實在是大考驗，但很珍惜得來不易的演出機會。也有演員苦中作樂，每換一套衣服就換一個顏色口罩，紀念這值得紀念的一刻。

南投縣明珠女子歌劇團當家小旦李靜兒說，劇團常在中彰投等地演出，昨天是降為二級首日，他們就在台中演酬神戲，雖然二級規定，演員如果都有打疫苗、有快篩陰性證明，演出時可脫下口罩，但因多數演員都還打不到疫苗，也不知若到藥局買的家用快篩劑符合規定嗎，所以還是戴口罩演出，以符合規定。

「戴著口罩演戲，一度演到眼淚快掉下來。」李靜兒說，演出戴口罩真的是要靠意志力撐過去，但大家都二個月沒工作了，很珍惜這得來不易的解封演出機會，大熱天穿著戲服已是一身爆汗，戴著口罩又要唱歌又要做身段，演完後一瞬間真的有想哭的感覺，但又安慰自己「這不只是賺錢求生計，也是為神明服務」。

歌仔戲演員賴翌瑄說，第一次戴口罩演出，做身段和武戲時真的很難喘氣，差點無法呼吸，但為紀念這珍貴的一刻，她苦中作樂，每換一套衣服就換一個顏色口罩，就像戲服搭配頭飾的效果一樣，也讓自己心情好一點，算是一種敬業態度吧。

目前中央規定酬神戲演出演員需要有快篩陰性證明，演出時才可脫下口罩演出，觀眾禁食，需與舞台保持至少3公尺距離。

李靜兒說，演員多數都還沒打到疫苗，得每周快篩，但一次可能要數百元的快篩，對領日薪一千多元的演員真的是負擔，已有高雄市府免費替演藝相關人員快篩，也希望中部縣市政府能跟進比照辦理，照顧廟口演藝人員，目前他們在彰化原定的多場廟宇酬神戲都被廟方取消中，台中和南投已有數場將會演出。