藥師公會全國聯合會、社區藥局為防疫生活安心把關

防疫期間減少進出醫院、診所與人潮眾多的賣場，社區藥局就成了採買防疫用品、領取慢性處方箋用藥的好幫手，中華民國藥師公會全國聯合會與社區藥局共同協助抗疫、分享專業、做公益，為守護台灣盡心力。

可領取慢性處方箋用藥的社區健保特約藥局，電腦與各大醫院、診所連線，方便回診後需要定期拿藥的民眾可就近領取；防疫相關用品在社區藥局購買也更安心，酒精、口罩、血氧機、耳溫槍、額溫槍、快篩試劑等全都買得到，價格合理又不必擔心買到不合法的商品，並有專業藥師提供使用諮詢，社區藥局還能預約接種疫苗。藥師公會全國聯合會與社區藥局也提醒大眾，防疫期間應謹守配戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，保護自己也保護他人。

自新冠肺炎疫情蔓延以來，藥師公會全國聯合會與社區藥局就肩負起協助防疫的重擔，從去年初民眾瘋搶酒精、口罩，到後來口罩實名制上路，健保特約藥局的藥師們除了成藥和健康食品銷售、慢性病連續處方箋調劑等日常業務之外，還得藉由醫療專業的訓練，向民眾宣導防疫衛教資訊，雖然工作量大增，但也讓大眾理解到社區藥局、藥師存在的重要性。