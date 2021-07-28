全國降二級警戒 台鐵父親節訂票仍不見起色

昨天全國降為二級警戒，外界認為搭車人潮會變多，尤其父親節將至，恐掀一波返鄉潮。不過根據台鐵統計，訂票率並沒有明顯增加，甚至比這個周末還低。觀光學者說，預計10月後民眾出遊、返鄉意願才會提高。

根據台鐵統計，截至昨天來來看，周一是近期訂票率最高的一天，達到21.97%，比起上周一19.75%，有微幅增加趨勢。不過目前都沒有任何一天達到七成訂票上限，連父親節都沒有。

進一步看銷售數據，台鐵昨天訂票率才15.07%，接著到下周日訂票率都低於10%。其中父親節的周五、8月6日才5.9%訂票率，周六、8月7日3%，周日、8月8日當天5.1%。

台鐵說，現在旅客都是接近乘車日才會訂購票，預售賣的比較少。周休期間（周五至日）越近乘車日訂票率較高 ，本周為8.1%，8月8日當周為4.6%，8月15當周為3.3%，8月22日當周為1.9%，其餘日期平均未達2%。

台北站也說，從確診數大幅下降、13日起微解封之後，人潮稍微增加，起碼有個一、兩成，但昨天正式降為二級警戒後，人潮的增加反而沒那麼明顯。

台灣高鐵公司則說，訂票情形還要觀察，通常愈接近搭車日期銷售狀況才會愈明顯以及增加，目前各車次都在七成以下，就算屆時超過七成，也會被鎖位。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，這是合理現象，因為大家還在觀望，旅宿生意也不太好，大概才恢復兩成，除非確診人數能降到個位數，不然交通業者跟觀光在這個暑假幾乎可能賺不太到錢。若要國旅爆發，要等行政院用振興券點火，大概要10月後才有可能有比較明顯的觀光、返鄉人潮。

黃正聰說，因為實施高管制，確診數才下降到現在的十位數，民眾也會擔心放鬆後會增加，要出門至少會觀望兩周，看一下狀況。8月8日父親節只剩一周，訂票的增加不會這麼明顯。