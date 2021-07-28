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雲端發票獎號出包 創世：天上掉下來禮物

中央社 / 新北28日電

創世基金會板橋分會今天表示，雲端發票獎號首次出包，更正前後對中都給獎，讓服務植物人經費困窘之際，這個烏龍有如天上掉下來禮物。創世也鼓勵消費者捐贈雲端發票幫助弱勢。

5、6月期雲端發票25日開獎，但在上傳雲端發票獎號至電子發票整合服務平台時，發生人員行政疏失。這是史上首次「開獎」錯誤雲端發票號碼，財政部緊急啟動補救機制，針對錯誤開獎號碼組別仍會發放獎金。

創世基金會板橋分會今天表示，兩組獎號均給獎，等於獎項加倍，將多發出新台幣3.7億元獎金，對於長年呼籲「順手捐發票，救救植物人」的創世基金會，帶來及時雨的希望。

基金會表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，社福團體面臨嚴重衝擊。5月防疫3級警戒以來，捐贈發票數量比去年同期，狂掉300多萬張，因捐款減少，植物人服務經費也短缺新台幣300多萬元。

基金會表示，自民國82年募集發票至今，「捐發票救植物人」已成為全民愛心運動，28年來幫助1萬多名植物人。疫情期間服務不中斷，卻要對短缺經費提心吊膽，此次雲端發票開獎失誤，雖無法確定可補足缺口，但無疑是天上掉下來的大禮。

創世基金會表示，政府實施千萬獎金後民眾惜捐，及實施雲端發票後民眾不熟悉捐贈方式，造成愛心發票張數比以往減少約4成。因領獎方式也受限制，盼政府體恤社福單位的困境，提升民眾捐贈雲端發票意願，並優化兌領程序，幫助弱勢。

基金會表示，幫助弱勢守護植物人家庭，消費者只要結帳時口述創世捐贈碼「919」，電商平台也可鼓勵消費者捐贈雲端發票。

電子發票 植物人 疫情

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