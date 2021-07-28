不到4成同理身心障 伊甸：台人暖心 但缺平權觀念

伊甸基金會日前進行「讓愛通行無礙」友善行為心理測驗，從助人心態、行動意願及具備平權觀念三層面了解社會大眾的暖心程度，結果顯示逾9成的受測者對於幫助身心障礙朋友抱持正面心態，並有7成民眾願意付諸實際行動；不過，僅不到4成民眾能換位思考，同理身心障礙朋友。 伊甸認為，台灣人暖心無庸置疑，但平權觀念仍有進步空間。

伊甸基金會指出， 根據測驗結果，當遇到身心障礙朋友要搭乘公車時，有34%的受測者選擇「請司機稍等一下，還有人要上車」，但只有不到19%的人選擇「告知司機有身障者要上車，並且下車協助推輪椅，讓身障朋友安全上車」。

另外，當遇到視障朋友排隊買口罩，卻站在隊伍中間遲遲未前進時，有近59%的受測者選擇「觀察並協助，或是直接協助他跟上隊伍」，但只有34%的受測者會「主動詢問需求並協助與店家溝通，幫助他完成購買」。

伊甸資源發展處處長張炎玉表示「沒有障礙的人，只有障礙的環境。」若能消除來自環境對身心障礙者的不利因素，身心障礙者便能得到更加完整參與、機會平等的生活。她強調，環境中的不利因素，除了硬體障礙外，更重要的是人們對身心障礙者的態度，伊甸認為，真正的體貼是幫助他人而不使對方感到難堪，盼社會大眾與伊甸從「心」開始力挺身心障礙朋友。

伊甸基金會說，尤其是疫情期間，部分身心障礙服務被迫中斷只能待在家中，失去學習以及與外界接觸的機會，加上平時在購物、就醫、交通上所遭遇到的刻意忽略及歧視，都讓他們的生活與生計更加艱辛，邀請大家一起打造有愛無礙的社區環境，用換位思考的方式，以及尊重包容的心態，讓身心障礙朋友及家人得以在地安居，樂享生活。

關於「讓愛通行無礙」友善行為心理測驗，是以四種植物顯示暖心程度，其中分別對應助人心態、行動意願以及與具備平權觀念，歡迎民眾上網測驗，檢測自己的暖心程度，心理測驗網址：https://reurl.cc/mL4m7W。