雨區擴大！ 16縣市豪雨、大雨特報 大雷雨轟雙北桃

雨區擴大，中央氣象局針對16縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，受到西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今高雄市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、桃園、花蓮、台東、南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低漥地區慎防淹水。

此外，氣象局也針對「臺北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時止。

示警範圍如下：

台北市 大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區

新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區

桃園市 桃園區、中壢區、大溪區、蘆竹區、龜山區、八德區、平鎮區、復興區