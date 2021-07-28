新竹市立動物園閉園逾2個月 重新開園首日750人入場

新竹市立動物園長達2個多月閉園，昨天因應降二級重新開放，園方祭出人流管制上限1500人，入園採實聯制、全面禁飲食，重新開園第1天，累計750人入場，遊客零零散散，多為爸媽或阿公阿嬤帶著小孩來看動物，對比過往暑假動輒上千人參訪差很多。

新竹市立動物園因應本土疫情增溫，早在三級警戒宣布前的5月14日就暫停對外開放，市府原本一度因應13日微解封，決定重新開放入園，但才宣布幾天又考量北台灣疫情而喊卡，動物園也一路閉園超過2個月，直到昨天疫情警戒降為二級，才恢復營運。

動物園暌違2個多月重新接客，園方強調落實各項防疫措施，包括遊客入園實聯制、量體溫、全程戴口罩、全面禁止飲食與人流管控1500人以下，園長楊礎遠說，雖禁止飲食但開放可以喝水，廁所也提供酒精消毒，園區也會定期廣播，提醒做好防疫措施。

昨天是動物園重開第1天，園方統計，1天下來累計約750人入園，今天因為也是平日，入場人次與昨天差不多，由於學校旅遊等遊覽車團客都沒了，這2天造訪動物園的遊客也零零散散，加上天氣高溫炎熱，多是住在附近的家長帶著小孩子來動物園走走。