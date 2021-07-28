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日月潭解封環潭路線 循著藍色標線騎乘漫遊山景水色
國內降級解封後，公路總局宣布「日月潭環潭路線」除有自行車專用道外，部分路段將與台21線及21甲線共線使用，建置環潭自行車路網，劃出自行車路線指示輔助線的「藍色標線」，用以加強自行車環潭的遊客能有一更明確的導引，打造自行車環潭漫遊之旅。
公路總局指出，今年交通部觀光局規劃的「2021自行車旅遊年」，今年先前受三級警戒影響，各景點限制人流以來，重新規劃公路觀光設施，考量以往多數遊客均藉由陸路或水路等兩種路線，前來遊覽潭光山色，而近年來國人興起騎乘自行車來日月潭漫遊的風氣，已成了多數遊客來此遊憩選項之一。
特別參考日本瀨戶內海島波海道自行車道，及澎湖自行車道設計，於自行車路線指示線上、下游各劃設10公尺長藍色標線，用以加強導引，公路總局於台21線與台21甲線環潭公路路側及沿線設置指示標誌、成型標線及藍色標線，串連起日月潭自行車環潭多元路網，自行車路線指示輔助線 ，同時納入道路交通標誌標線號誌設置規則，透過藍色標線及自行車路線指示線搭配環潭路網。
公路總局表示，騎乘自行車環行日月潭一圈約30公里，民眾可選擇省道台21線與台21甲線所串連的環潭公路騎乘，也可搭配日月潭周邊的向山、水社、松柏崙、伊達邵及月潭等5段的自行車專用道，再結合省道台21甲線（3.5至17.5公里）大竹湖至環湖一號隧道，已劃定為自行車環島1-3線路網，歡迎國內外遊客造訪日月潭。
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