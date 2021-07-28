快訊

物理科難題解析／計算題史上最多！補教曝兩道關鍵題解答（附完整試題）

直播／地方喊疫苗不夠「今日再配發」指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭解封環潭路線 循著藍色標線騎乘漫遊山景水色

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
公路總局建置日月潭環潭自行車路網，除有自行車專用道外，劃出自行車指示輔助線的「藍色標線」。圖／日管處提供
公路總局建置日月潭環潭自行車路網，除有自行車專用道外，劃出自行車指示輔助線的「藍色標線」。圖／日管處提供

國內降級解封後，公路總局宣布「日月潭環潭路線」除有自行車專用道外，部分路段將與台21線及21甲線共線使用，建置環潭自行車路網，劃出自行車路線指示輔助線的「藍色標線」，用以加強自行車環潭的遊客能有一更明確的導引，打造自行車環潭漫遊之旅。

公路總局指出，今年交通部觀光局規劃的「2021自行車旅遊年」，今年先前受三級警戒影響，各景點限制人流以來，重新規劃公路觀光設施，考量以往多數遊客均藉由陸路或水路等兩種路線，前來遊覽潭光山色，而近年來國人興起騎乘自行車來日月潭漫遊的風氣，已成了多數遊客來此遊憩選項之一。

特別參考日本瀨戶內海島波海道自行車道，及澎湖自行車道設計，於自行車路線指示線上、下游各劃設10公尺長藍色標線，用以加強導引，公路總局於台21線與台21甲線環潭公路路側及沿線設置指示標誌、成型標線及藍色標線，串連起日月潭自行車環潭多元路網，自行車路線指示輔助線 ，同時納入道路交通標誌標線號誌設置規則，透過藍色標線及自行車路線指示線搭配環潭路網。

公路總局表示，騎乘自行車環行日月潭一圈約30公里，民眾可選擇省道台21線與台21甲線所串連的環潭公路騎乘，也可搭配日月潭周邊的向山、水社、松柏崙、伊達邵及月潭等5段的自行車專用道，再結合省道台21甲線（3.5至17.5公里）大竹湖至環湖一號隧道，已劃定為自行車環島1-3線路網，歡迎國內外遊客造訪日月潭。

公路總局建置日月潭環潭自行車路網，除有自行車專用道外，劃出自行車指示輔助線的「藍色標線」。圖／日管處提供
公路總局建置日月潭環潭自行車路網，除有自行車專用道外，劃出自行車指示輔助線的「藍色標線」。圖／日管處提供
公路總局建置日月潭環潭自行車路網，除有自行車專用道外，劃出自行車指示輔助線的「藍色標線」。圖／公路總局提供
公路總局建置日月潭環潭自行車路網，除有自行車專用道外，劃出自行車指示輔助線的「藍色標線」。圖／公路總局提供
公路總局建置日月潭環潭自行車路網，除有自行車專用道外，劃出自行車指示輔助線的「藍色標線」。圖／公路總局提供
公路總局建置日月潭環潭自行車路網，除有自行車專用道外，劃出自行車指示輔助線的「藍色標線」。圖／公路總局提供

自行車 日月潭 車道

延伸閱讀

彰化微笑單車退場 1650輛舊車將移撥再利用

溫德姆酒店品牌進駐日月潭！投資45億 明年第三季開幕

日月潭碼頭浮排因乾旱、豪雨受損 趕在月底修復完成

電動自行車市場夯 UL推安全認證助企業搶先機

相關新聞

日月潭解封環潭路線 循著藍色標線騎乘漫遊山景水色

國內降級解封後，公路總局宣布「日月潭環潭路線」除有自行車專用道外，部分路段將與台21線及21甲線共線使用，建置環潭自行車...

北市動物園8月1日起預約入園 想看熊貓、無尾熊再等一下

北市立動物園自110年5月15日起應因疫情封園，如今封園77天後，動物園終於要在8月1日重新和大家見面。動物園表示，8月...

只要1元！帛琉總統級2日遊「夢想包」開賣

響應台帛旅遊重啟有望，旅遊電商平台KKday宣布推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」活動，消費者只要在線上支付新台幣1元，就...

台灣夏季這種水果超營養 鐵質與鎂是蘋果的8倍

火龍果是國產健康水果，每年6至12月間是盛產時期，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往，在炎炎夏日享用，不僅消暑，且富有含...

專家警告睡覺時別整夜開電扇 可能引起過敏和氣喘發作

睡眠諮詢平台Sleep Advisor報告指出，整夜開著電扇雖然能保持涼爽，但會對健康造成一些負面影響。好比讓花粉和灰塵在空氣中循環，不利過敏及氣喘患者。

2025年消除C肝 百萬人篩檢揪3萬陽性

今天是世界肝炎日，台灣目標將在2025年消除C肝。國健署自去年調整成人預防保健中B、C型肝炎篩檢條件，放寬年齡為45至7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。