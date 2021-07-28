2025年消除C肝 百萬人篩檢揪3萬陽性

今天是世界肝炎日，台灣目標將在2025年消除C肝。國健署自去年調整成人預防保健中B、C型肝炎篩檢條件，放寬年齡為45至79歲，終身可篩檢一次服務。截自5月吸引超過100萬人接受篩檢，這8個月間揪出近3萬個陽性個案，目前約有2800名民眾接受治療。

據我國109年死因統計數據顯示，慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡共有1萬1737人，106年癌症登記資料顯示，有8成的肝癌發生是由B、C型肝炎所造成。而感染B、C肝後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。

針對這次放寬篩檢限制，國健署慢性疾病防治組組長吳建遠說，篩檢出陽性抗體後，還要做病毒量確認，達到一定標準需接受藥物治療；但發現許多民眾知道自己抗體陽性，卻不見得會回院檢測病毒量，由於大部分肝病並沒有明顯症狀，容易因警覺性不夠而延誤就醫。

國健署提醒，全國目前有6千多家醫療院所，提供成人預防保健服務及B、C型肝炎篩檢，若民眾不清楚自己是否有B、C型肝炎，可到診所詢問及接受篩檢服務，就算感染慢性C肝，也不需要過度驚慌，目前健保有給付C型肝炎口服新藥治療，治癒率高達98%。

國健署說，透過篩檢能夠早期發現、適當治療，方能有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。護肝三步驟，首先避免接觸危險因子，如共用針頭等；其次，保持健康飲食及多運動，最後勿過度飲酒，預防脂肪肝、酒精性肝炎。